Sotto il livello del mare: 10 luoghi spettacolari da tutto il mondo

© Istockphoto | Mar Morto
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Esistono luoghi sul nostro pianeta dove l’altitudine scende sotto lo zero, ovvero sotto il livello del mare, creando paesaggi surreali, climi estremi e scenari di straordinaria bellezza visiva. Dalle profondità aliene del deserto africano alle lagune storiche strappate all'acqua, queste depressioni geografiche rappresentano alcune delle mete più affascinanti e insolite del mondo, perfette per chi cerca cartoline mozzafiato fuori dai circuiti tradizionali. Ecco dieci luoghi spettacolari situati sotto il livello del mare, da scoprire e fotografare.
MAR MORTO - Situato a circa -430 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso del Pianeta (oceani esclusi, naturalmente). Questo immenso lago salato, compreso tra Giordania, Israele e Cisgiordania, è celebre in tutto il mondo per l'elevatissima salinità delle sue acque turchesi, che permette ai bagnanti di galleggiare senza alcuno sforzo. Le sue rive sono costellate da spettacolari e candide formazioni di cristalli di sale che creano un contrasto mozzafiato con il paesaggio desertico circostante.
LAGO ASSAL, Gibuti - Nel cuore dell'Africa, a -155 metri sotto il livello del mare, si trova il punto più basso dell'intero continente africano. Il Lago Assal è un bacino ospitato all’interno di un antico ceatere, circondato da vulcani spenti di colore nero che esaltano il bianco accecante della gigantesca banchisa di sale che ne cinge le rive. Le tonalità dell'acqua variano dal verde giada al celeste neon, offrendo uno dei panorami desertici più primordiali, selvaggi e cromaticamente intensi del pianeta.
TURPAN, Xinjiang, Cina - Conosciuta anche come la "Depressione di Turpan", questa conca situata nella Cina occidentale scende fino a -154 metri sotto il livello del mare. È una delle zone più calde e aride del Paese, caratterizzata dalle spettacolari Montagne Fiammeggianti, rilievi di arenaria rossa che l'erosione ha modellato a forma di lingue di fuoco. Nonostante il clima estremo, la depressione ospita una millenaria e verdissima oasi agricola, famosa in tutta l'Asia per la produzione di uva dolcissima.
DEPRESSIONE DI KARAGIYE, Kazakistan - Questa immensa fossa naturale situata nella penisola di Mangystau scende fino a -132 metri sotto il livello del mare, posizionandosi tra le più profonde del mondo. Il paesaggio si presenta come un canyon desertico sterminato e spettacolare, caratterizzato da imponenti pareti rocciose stratificate ed erosioni calcaree. L'atmosfera totalmente desolata e lunare regala ai fotografi cartoline di una terra selvaggia e primordiale dal forte impatto visivo.
TURPAN, Xinjiang, Cina - Conosciuta anche come la "Depressione di Turpan", questa conca situata nella Cina occidentale scende fino a -154 metri sotto il livello del mare. È una delle zone più calde e aride del Paese, caratterizzata dalle spettacolari Montagne Fiammeggianti, rilievi di arenaria rossa che l'erosione ha modellato a forma di lingue di fuoco. Nonostante il clima estremo, la depressione ospita una millenaria e verdissima oasi agricola, famosa in tutta l'Asia per la produzione di uva dolcissima.
OASI DI SIWA, Egitto - Immersa nel cuore del deserto libico a quasi 20 metri sotto il livello del mare, questa oasi millenaria è un vero miracolo visivo ed ecologico. La sua attrazione più spettacolare è rappresentata dalle piscine di sale, piccoli bacini d'acqua turchese e cristallina incastonati in una crosta di sale bianco accecante. L'altissima salinità permette di galleggiare senza sforzo, mentre tutt'intorno si estendono migliaia di palme da dattero che creano un forte contrasto cromatico con il deserto.
SACCA DEGLI SCARDOVARI, Delta del Po, Rovigo - Ampie porzioni di questo territorio pianeggiante si trovano tra i 2 e i 4 metri sotto il livello del mare. In questo straordinario anfiteatro d'acqua e di terra, grandi estensioni di zone agricole sono state strappate alle acque grazie alle idrovore e rimangono visibilmente più basse del livello del mare circostante. Il paesaggio è un labirinto poetico di canali, canneti e tipiche "cavane" (le palafitte in legno dei pescatori) dove il cielo si riflette creando un'atmosfera sospesa e suggestiva.
DEPRESSIONE ENRIQUILLO-CUL DE SAC, Hispaniola, Repubblica Dominicana - Il bacino del Lago Enriquillo si spinge fino a -46 metri sotto il livello del mare, conquistando il primato di punto più basso di tutti i Caraibi. Questa profonda depressione geologica ospita un lago salato unico al mondo, circondato da una vegetazione arida di cactus e boscaglia che contrasta con le montagne tropicali dello sfondo. L'area è una spettacolare riserva di biodiversità, celebre per ospitare una delle più grandi popolazioni selvatiche di coccodrilli americani e stormi di fenicotteri rosa.
LAGUNA DI HACHIRO-GATA, Giappone - Situata nella prefettura di Akita, questa vasta area pianeggiante si trova a circa -4 metri sotto il livello del mare. Un tempo era il secondo lago più grande del Giappone, ma un imponente progetto di bonifica avviato nel dopoguerra ha trasformato il bacino in una fertilissima e geometrica distesa di campi di riso. Oggi offre un paesaggio rurale unico nel Paese del Sol Levante, dove i canali di drenaggio e i campi perfettamente allineati creano un suggestivo e ordinato mosaico visivo.
SALTON SEA, California, USA - Situato a circa -71 metri sotto il livello del mare nel deserto californiano, questo immenso lago salato nacque per un errore di calcolo ingegneristico all'inizio del '900. Dopo essere stato una lussuosa meta turistica per le star di Hollywood negli anni '50, oggi offre un paesaggio spettrale e post-apocalittico di grande fascino fotografico. Le sue spiagge bianche sono interamente formate da ossa di pesce polverizzate, sulle quali si stagliano vecchi moli e strutture balneari abbandonate e arrugginite dal sale.
CHOTT EL-DJERID, Tunisia - Questo immenso lago salato, il più grande del deserto del Sahara, si trova a un'altitudine che tocca i -15 metri sotto il livello del mare. Durante la stagione secca l'acqua evapora quasi completamente, lasciando il posto a una crosta salina spesa e argentea che assume sfumature rosa, viola e rosse a seconda della luce solare. La sua atmosfera così surreale, desolata e fantascientifica ha affascinato anche il mondo del cinema, venendo scelta come set per girare le scene del pianeta Tatooine nella saga di Star Wars.