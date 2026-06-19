Sotto il livello del mare: 10 luoghi spettacolari da tutto il mondo

SACCA DEGLI SCARDOVARI, Delta del Po, Rovigo - Ampie porzioni di questo territorio pianeggiante si trovano tra i 2 e i 4 metri sotto il livello del mare. In questo straordinario anfiteatro d'acqua e di terra, grandi estensioni di zone agricole sono state strappate alle acque grazie alle idrovore e rimangono visibilmente più basse del livello del mare circostante. Il paesaggio è un labirinto poetico di canali, canneti e tipiche "cavane" (le palafitte in legno dei pescatori) dove il cielo si riflette creando un'atmosfera sospesa e suggestiva.