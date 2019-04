Ventotene, un tuffo nel mare di cristallo. E nel relax…

E’ una delle mete preferite per chi ama gli sport subacquei: le sue limpide acque riservano visioni incantevoli tra spugne scarlatte che ricoprono le pareti delle grotte, gorgonie, formazioni di calcare viola e blu che appaiono come corallo tropicale, grappoli e anelli di uova di molluschi, corvine e castagnole.



Spiagge e calette - Non meno belle le sue spiagge, che promettono tuffi in acque cristalline, sole e relax: le più celebri e frequentate sono Cala Rossano nel bacino del porto nuovo e Cala Nave, di fronte alla quale si stagliano due grandi forme rocciose (Nave di Terra e Nave di Fuori) e il cosiddetto Scoglietello, di grande impatto scenografico. Altri tratti balneari, anche se di accesso meno agevole, si trovano a Parata della Postina a Sud, a Parata Grande e a Moggio di Terra a Nord-Ovest, e a Capo dell’Arco a Ovest. Magica nella sua bellezza anche la piccola, raccolta Cala Battaglia raggiungibile solo dal mare.



Un'isola imperiale - Di Ventotene s’innamorò l’Imperatore Ottaviano Augusto che a Punta Eolo fece costruire una magnifica villa che comprendeva anche piscine, terme, cisterne, un porto e dove mandò in esilio sua figlia Giulia, colpevole di adulterio. Dal punto di vista archeologico sono da ricordare, oltre al Porto romano, il Pozzillo (forse il vecchio alaggio romano); la Peschiera Romana; tratti di muraglioni in località Polveriera; i resti di una piccola necropoli a Cala Battaglia.



La rinascita del ‘700 - La moderna Ventotene, meta delle vacanze di molti Vip, nasce con re Ferdinando IV di Borbone che vuole ripopolare l’isola e fa costruire un borgo che ancora oggi costituisce il nucleo urbano concentrato attorno alla piazza del Comune o piazza Castello, con la Chiesa di Santa Candida e piazza De Gasperi, con le due uniche strade che percorrono l’intera isola. Durante il periodo fascista Ventotene divenne confino per molti oppositori del regime. A Ventotene appartiene amministrativamente l’isolotto di Santo Stefano, dominata dall’ex ergastolo borbonico realizzato nel 1795, oggi visitabile solo con guide e raggiungibile solo con imbarcazioni proprie o a noleggio.



Appuntamenti - Ogni anno nel mese di agosto si tiene sull'isola un festival cinematografico, il "Ventotene Film Fest". Un altro appuntamento da non perdere é quello del 20 settembre con la Festa della Protettrice Santa Candida, e con la Gara delle Mongolfiere, realizzate dai cittadini e studenti dell’isola, che tradizionalmente si tiene il giorno prima.



Per maggiori informazioni: www.visitlazio.com