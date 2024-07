Vacanze a tutto campo a Lignano Sabbiadoro

NORDIC WALKING - Ci si potrà anche dedicare al Nordic Walking e al Water Nordic Walking (fino al 27 agosto ogni martedì e dal 18 luglio al 15 agosto anche al giovedì): una dolce camminata che apporta benefici a mente e corpo utilizzando specifici bastoncini per allenare la muscolatura di tutto il corpo. Il percorso si snoda in tre momenti: si inizia camminando sulla spiaggia di Lignano Pineta, si prosegue verso il lungomare Kechler, immersi nel profumo di resina della pineta, per tornare in spiaggia e concludere l’esperienza direttamente nell’acqua del mare.



FOREST BATHING - A questi si aggiunge il Forest Bathing, in programma fino al 28 agosto ogni mercoledì: pratica nata in Giappone che consiste nel fare lunghe passeggiate nel bosco, in modo da respirare per diverse ore l’aria naturalmente arricchita delle sostanze volatili terapeutiche emesse dagli alberi. Diversi sono i benefici di questa vera e propria immersione nella natura: ad esempio, allevia lo stress, aumenta l’energia e migliora la qualità del sonno.



YOGA - Infine, non mancherà il momento del risveglio e del saluto al sole grazie alla pratica dello Yoga. Oltre alla possibilità di praticarlo in spiaggia e sul sup, fino al 30 agosto, ogni venerdì, ci si potrà dedicare a questa disciplina anche al Parco del Mare di fronte al Bagno 2 di Pineta, sperimentando asana che connettono mente, corpo e spirito.



LIGNANO Bike&Hike - Tra le attività formato famiglia, spicca anche l’escursione Lignano Bike&Hike, una pedalata alternata a momenti di camminata tra alberi centenari, dune fossili e scrigni di biodiversità: un tour per tutta la famiglia a ritmo lento, per scoprire i paesaggi e la natura che questo territorio offre. Fino a settembre, si parte ogni mercoledì dal Beach Village (ufficio spiaggia 7), per proseguire in bici sulla ciclabile Bellaitalia, immettersi nel verde della Pineta e raggiungere Lignano Riviera. Arrivati al fiume Tagliamento, si lasciano le bici per un breve trekking nel bosco dunale, Pineda Sinistra, un’area verde di grande valore paesaggistico e floristico con dune che raggiungono i 6 metri di altezza, prima di rimettersi in sella per tornare al Beach Village.



PARCO ZOO - Chi voglia imparare qualcosa in più sulla natura e sulla biodiversità, troverà nel Parco Zoo Punta Verde di Lignano il suo paradiso, con oltre 200 specie tra mammiferi, uccelli e rettili. Qui i piccoli cultori della materia o i semplici curiosi potranno approfondire diverse tematiche grazie agli educatori del dipartimento didattico che saranno loro mentori durante gli incontri ravvicinati con il bradipo, le giraffe, i lemuri e le testuggini delle Seychelles.