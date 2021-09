Ustica, la perla nera in cui ritrovare se stessi

Ustica è turismo lento, lontano dai flussi di quello mordi e fuggi. Ustica è turismo sostenibile, adatto a chi predilige fare passeggiate, camminate in collina o lungo la costa, senza essere inseguito dagli stressanti orari degli hotel tradizionali, un turismo vero a contatto con la gente del luogo e con la natura.



Paradiso subacqueo - L' isola di Ustica dista 36 miglia da Palermo. Collegata regolarmente, estate ed inverno, con aliscafi e nave, l'isola è abitata da circa 1300 usticesi che vivono di turismo, agricoltura, pesca ed altro. Ricca di storia è stata abitata sin dalla preistoria ed essendo al centro del Mediterraneo, ha conosciuto tutte le civiltà presenti del Mare Nostrum. I suoi fondali sono una vera e propria meraviglia, spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina. Un patrimonio che la comunità dell’isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere e che nel 1986 ha portato alla creazione, prima fra tutte in Italia, dell’area marina protetta.



Presidi slow food - Dal 1986 è sede della prima Riserva Marina d' Italia (gestita dal comune di Ustica) e di una Riserva Naturale Orientata (gestita dalla provincia) ed oggi raccoglie i frutti di un ambiente poco antropizzato e protetto. Da circa vent' anni l'agricoltura biologica ha segnato lo sviluppo di nuove generazioni che grazie al terreno vulcanico rende i prodotti agricoli unici e ed apprezzati, in particolar modo la piccola lenticchia e le fave che per la loro peculiarità sono presidio slow food.



Un’isola per “ritrovarsi” - Lontana dal turismo di massa, Ustica è la meta ideale per una vacanza fatta di cose semplici e a contatto con la gente dell'isola e con la natura. Non solo mare, dunque, ma anche relax e passeggiate lungo i sentieri per conoscere l’anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima che ti fa sentire di appartenere da sempre a questa isola. Uno spazio lungo i “sentieri dell'anima” un posto per riconciliarsi con la propria io.



Per tutte le informazioni: www.visitustica.it