Turchia in barca: mai provato il caicco?

Uno dei must turistici in Turchia è la Crociera Blu a bordo di un caicco, tipica imbarcazione di legno celebrata da artisti e scrittori e oggi assolutamente di gran moda. Di seguito, gli itinerari da non perdere lungo la costa egea nel più bel mare della Turchia, oppure lungo la costa licia del Mediterraneo per godere di bellissimi paesaggi.



Il caicco – Il caicco è un bi-albero di origine turca, nata come barca da pesca e costruita interamente in legno. Dispone di cabine dagli arredamenti in stile classico o moderno. Il caicco offre spazi decisamente confortevoli. Gli spostamenti avvengono per lo più a motore con velocità di crociera di 9/11 nodi, ma con venti leggeri è possibile ammirare e godere queste barche con tutte le vele spiegate. Le principali città dove ancora oggi vengono costruiti i caicchi sono Istanbul e Bozburun (quest’ultima nel sud-ovest della Turchia, appena oltre Marmaris).



L’isola di Cleopatra - Per chi vuole esplorare il tratto della costa egea, Bodrum è il principale punto di partenza delle crociere in caicco. L’itinerario classico permette di raggiungere il golfo di Gökova, circondato da montagne che si riflettono nel mare che varia dal blu più profondo al turchese chiaro, la famosa isola di Sedir, conosciuta anche come l’isola di Cleopatra e l’arcipelago di Seven Islands, 7 isole immerse in una natura verdeggiante. La costiera di Antalya, situata ai piedi della catena montuosa del Tauro, offre splendide coste, belle spiagge e un ottimo clima subtropicale ed è l’ideale per una vacanza in caicco all’insegna sport acquatici, relax e natura marina.



La valle delle farfalle - Con partenza da Fethiye o da Kemer, si possono toccare interessanti località storiche come Demre (Myra), antica e importante città della Licia con i resti di un grande teatro romano e la necropoli, Olympos, il suo fascino intramontabile e infine la bellissima e animata cittadina di Kas. Imperdibile, nei pressi di Fethiye, la Butterfly Valley: è una magnifica incontaminata vallata , incastonata tra due montagne, che deve il suo nome alla presenza di più di 60 specie diverse di farfalle.



Il tempio di Afrodite - Spostandosi nella regione dell’Egeo, la crociera che si snoda tra Marmaris e Fethiye tocca alcune delle località di belle della provincia di Mugla. Il Golfo di Hisarönü, punto d’incontro tra Egeo e Mediterraneo, con le sue 52 baie e la sua ricca flora e fauna; la penisola di Datça e l’affascinante scenario dell’antico sito della città di Knidos, che ospita il Tempio di Afrodite; il golfo di Fethiye, un vero e proprio paradiso di natura rigogliosa costituito da isole e piccole baie piene di foreste.



