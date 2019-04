Tunisia esotica e affascinante, a due passi dall’Italia

Colorata, libera e affascinante: la Tunisia è piena di vita e offre un’ampia scelta di attività: arte e cultura, spa e centri di talassoterapia, natura incontaminata ma anche buon cibo e divertimento. Si rivela sempre più una destinazione adatta a tutti: coppie, famiglie, compagnie di amici e senior.



Perdersi nei vicoli della medina - La capitale Tunisi mescola influenze nord africane, mediorientali ed europee. Alcuni palazzi sono stati convertiti in bed & breakfast, sale da tè, ristoranti o gallerie d’arte. La maggior parte degli edifici sono impreziositi da magnifiche terrazze dalle quali si può ammirare il panorama. E’ bello “perdersi” passeggiando per i vicoli della medina è un vero piccolo viaggio tra laboratori di artigiani, botteghe centenarie. La città offre poi moltissimo altro da vedere: i resti cartaginesi, l’intricata medina, la moschea Zituna, il coloratissimo souk e il Museo nazionale del Bardo. Il museo archeologico è situato nella meravigliosa e fastosa residenza di un Bey del XIX secolo: dal grande giardino svettano i tre piani dove sono esposte, tra le molte, una ricchissima collezione di mosaici romani.



Benessere sul mare - La Tunisia vanta una cultura millenaria in tema di talassoterapia, con oltre sessanta centri dislocati lungo le sue coste. L’acqua è da sempre fonte di bellezza e di salute naturale, impiegata in tutti i centri di bellezza di tutte le epoche dalle terme romane agli Hammam delle Medine. Da nord a sud numerosi hotel sono dotati di centri benessere che offrono massaggi, trattamenti completi e cure di bellezza à la carte. Si può dedicare qualche giorno al relax di coppia sulle coste dell’antica Cartagine, delle turchesi acque di Kelibia o Mahdia, della vivace Hammamet, ma anche della tranquilla Tabarka oppure dell’incantevole Djerba.



Ebbrezze passi nel deserto - Per chi ama la natura e i suoi spazi infiniti in Tunisia si può provare l’ebbrezza dell’infinito nel deserto del Sahara. Addentrarsi tra le dune del Grande Erg con una vera carovana oppure viverlo senza rinunciare alle comodità, con il glamping. Tra Douz e Ksar Ghilane sorgono dei veri e propri accampamenti, campeggi o hotel dotati di tutti i comfort, ecosostenibili, nati dall’unione dei concetti di glamour e camping. Imperdibile la visita di Douz, l’oasi più grande e antica della Tunisia con il suo coloratissimo souk del giovedì, Chott El-Jerid il vastissimo lago salato della Tunisia che si presenta come una forte depressione del terreno esteso per oltre 5000 km² fino all’oasi di Ksar Ghilane nel Grand Erg Orientale.



Archeologia e street food - Ma non è tutto: la Tunisia offre moltissimi luoghi di rara bellezza e siti archeologici visitabili in tutte le regioni, sette di questi sono patrocinati dall’Unesco: Cartagine, Dougga, El Jem, Kerkouane, le Medine di Tunisi, Kairouan e Sousse. Poi, nei souk delle Medine si possono assaporare lo “street food” tunisino, uno spuntino al volo tra le profumate e coloratissime bancarelle di spezie mentre si possono gustare piatti tradizionali – come il couscous, il brik o l’agnello – nei piccoli ristoranti e bar che costeggiano le città. Grazie ad hotel di alta qualità, alle molte attività proposte e alla vicinanza con l’Italia, sono sempre più i senior che decidono di passare le loro vacanze in Tunisia o di trasferirsi in una delle tante villette affacciate sullo splendido mare tunisino.



Per maggiori informazioni: www.tunisiaturismo.it