Tropea, perla della Calabria: splendori di fine estate

Il centro storico di Tropea si protende sul mar Tirreno come un prezioso scrigno di storia, mito, leggenda che si schiude al visitatore. L’architettura dei palazzi patrizi si articola tra vie suggestive e larghi arieggiati con i sontuosi portali in granito e tufo locale. Le tante chiese e conventi offrono al turista una varietà unica in un centro storico di appena sette ettari quadrati. Andiamo ad esplorarlo.



L'icona di Tropea - Tropea è il fiore all’occhiello, la cartolina della Calabria che tutti ammirano e la sua icona è la chiesa di Santa Maria dell’Isola, che compare in ogni depliant di promozione turistica. La chiesa è posta come una corona su una rupe che emerge dal mare e forse, prima di diventare monastero benedettino, era un luogo di culto bizantino dove si officiava il rito greco.



Musei – Da non perdere il Museo Diocesano nei locali dell’antico Palazzo Vescovile, con una collezione di arte sacra, la sezione archeologica dall’età del Bronzo al periodo della Magnagrecia, per poi proseguire fino al periodo paleocristiano e medievale. Ma c’è anche a Tropea il Museo del Mare (MuMaT) nell’antico palazzo del duecentesco Convento delle Clarisse con una importante sezione paleontologica e mostre di biodiversità marine.



La chiesa dei Normanni - da visitare la chiesa Concattedrale fondata dai Normanni nel 1163 che racchiude al suo interno l’Icona della Madonna di Romania Patrona di Tropea, la tomba del filosofo Pasquale Galluppi, il mausoleo della famiglia Gazzetta il Crocifisso Nero e la tomba del Beato Don Francesco Mottola. Poco lontano, la Cappella del SS Sacramento con le statue della Madonna del Popolo e della Madonna della Libertà (XVI sec.). Merita una visita anche la Chiesa del Gesù con al suo interno preziose tele settecentesche di pittori calabresi e la Natività del Grimaldi.



Raf Vallone - L’Affaccio Raf Vallone, punto panoramico tra i più belli del Mediterraneo dove si incontrano in un mix di tinte azzurro-turchesi il cielo e il mare, con vista sul Golfo di Sant’Eufemia, sulle Isole Eolie e sul Santuario di Santa Maria dell’Isola. Al celebre attore nativo di Tropea è anche dedicata una mostra permanente nella sede del Parlamento della nobiltà tropeana, il Sedile di Portercole.



Per maggiori informazioni: www.comune.tropea.vv.it