Toscana e il mare: relax, sport e avventura 

Emozioni che corrono per oltre 300 km in un continuo contrappunto di mare e il turismo sportivo, dagli itinerari bike sulla Costa Etruschi a quelli della Maremma. Oppure passando per i tracciati trekking e i percorsi in luoghi incontaminati come il Parco Nazionale dell'Arcipelago, il Parco Regionale di Migliarino-San Rossore, il Parco Regionale della Maremma e quello delle Alpi Apuane.



Una scelta vastissima - Il litorale toscano tocca da Nord a Sud i territori più vari, ognuno con la propria specificità, che condividono fascino, ospitalità e qualità, dove sventolano 20 Bandiere Blu. Si va dalle immense e selvagge distese di sabbia della Maremma a scenari unici come le spiagge della Riviera Apuana, dove mare a montagna si guardano; accanto a queste coesistono le rive attrezzate della Versilia, con le vicine Terre di Pisa tanto apprezzate dalle famiglie, ma anche le scenografiche scogliere del Livornese, che pian piano si confondono con le calette della Costa degli Etruschi, così piena di antiche testimonianze.



Le isole - A questo tesoro, si aggiungono le perle dell’Arcipelago Toscano: Capraia, Giannutri, Gorgona, l’Elba, il Giglio, Montecristo e Pianosa, isole preziose che sanno regalare ben più dei loro fondali cristallini. In ogni periodo il mare affascina ed è possibile viverlo attraverso lo sport e attività come lo snorkeling, il surf, il kayaking o momenti più di scoperta della natura come il whale watching alla scoperta dei cetacei. L’ambiente e lo spettacolo del territorio e degli orizzonti della Regione si scoprono anche con una pedalata al profumo di salsedine, del trekking o una passeggiata a cavallo, immersi nella vegetazione del Parco della Maremma o di quello di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.



Avventura e relax - Ma c’è anche il turismo d'avventura, legato al mare con il diving e all’entroterra dove è possibile praticare birdwatching, canoa, bike, per poi rilassarsi visitando i tanti luoghi d’arte che punteggiano il territorio. Ma la Costa Toscana si può anche intendere e apprezzare come vita nei borghi, i luoghi ideali dove apprezzare il patrimonio culturale e l'enogastronomia; per tornare poi al mare e alla costa nella sua veste più romantica, set perfetto per matrimoni sulla spiaggia e viaggi di coppia.



Costa Toscana in treno - Da questa estate, raggiungere la costa toscana e le isole è ancora più facile, con il collegamento Frecciarossa, che da Milano a Roma, tutti i giorni passando per la costa ligure, si ferma in Toscana dalla Versilia all'Argentario, con fermate a Forte Dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno C.Le, Campiglia M.Ma, Grosseto, Orbetello, Capalbio: un'occasione in più per vivere di giorno il mare e le molte attività di escursioni, e alla sera gli eventi confermati nel calendario di questa estate.



Gli eventi - Dal Puccini Festival, al Festival della Versiliana, da Lirica in Piazza a Massa Marittima, con i 4 appuntamenti dal 17 luglio al 5 agosto al White Carrara DownTown, festival diffuso dedicato al marmo a Carrara, con danza, lirica, teatro, musica e letteratura e tante installazioni, a Gavorrano (Gr); il Teatro delle rocce che propone spettacoli e concerti dal 20 al 22 agosto e la quinta edizione de Il senso del ridicolo, il primo festival italiano con taglio culturale su umorismo, comicità e satira, dal 25 al 27 settembre a Livorno.



