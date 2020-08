Puglia: sulla Costa Brindisina al mare senza stress

Savelletri e Torre Canne – Fasano è una città che sorge dalle ceneri dell’antica Egnazia, uno dei siti archeologici più interessanti della Puglia, che fu abbandonata nell’XI secolo per le troppe devastazioni subite dai pirati. A circa 7 chilometri dal centro della cittadina ecco la incantevole Savelletri con la sua bella spiaggia e uno dei migliori campi di golf della regione. Savelletri è anche un centro di pescatori, celebre per i suoi ristoranti dove ovviamente il pesce sempre freschissimo è protagonista. Non lontano, ecco Torre Canne, spiaggia dalla sabbia finissima e all’interno del Parco naturalistico regionale delle Dune Costiere.



Carovigno e Torre Guaceto - Bellissima e accogliente anche la spiaggia di Torre Santa Sabina, meno di 30 chilometri a nord del capoluogo, chiamata così per le due torri che ne impreziosiscono lo skyline: acqua turchese e luogo celebrato per i surfisti. Da non perdere anche la spiaggia di Torre Guaceto una lunga distesa candida si sabbia finissima. L’ omonima Area Marina Protetta, in comune di Carovigno, è un luogo incontaminato, ideale per chi ama la natura ancora “selvaggia”.



Lido Specchiolla -Ecco quindi Lido Specchiolla, una spiaggia atrezzatissima adatta alle famiglie con bambini: è in comune di Ostuni, una città che vale la pena di visitare. E' chiamata la “bianca” per l’abbagliante biancore delle case del suo bellissimo centro storico medievale. Sempre in comune di Ostuni, sul mare, ecco Torre Canne stazione balneare e anche termale. Le sue acque sono indicate per curare inconvenienti alle vie biliari.



Una cucina da sogno - Tutto il Brindisino è celebre per la raffinata e gustosissima cucina che ha come base il pesce. Dal polpo alla Pignata alla Mpepata di cozze, dalla zuppa di pesce alla “Schuma di mare raccanata”, un piatto delizioso con i minuscoli Bianchetti, la zona è un paradiso per i gourmet che potranno gustare anche il risotto di fichi e scamorza oppure le "mondiali" Orecchiette alla cime di rapa.



Per maggiori informazioni: www.viaggiareinpuglia.it