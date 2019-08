Marettimo e Levanzo: le due perle delle Egadi

La sacra Marettimo - Isola sacra, era Marettimo per gli antichi: probabilmente per i quasi ipnotici profumi di timo ruta, ed erica e della straordinaria flora mediterranea che si sentivano solo approssimandosi alle sue coste. Selvaggia e solitaria, Marettimo ha le coste frastagliate, ricche di insenature, di cale e calette di di grotte spettacolari. Ma il suo paesaggio interno, dominato dal Monte Falcone, fatto di Dolomia, ha degli aspetti quasi alpini. La Grande storia è passata di qui - La sua roccia è dolomia, come quella delle Dolomiti e delle Dolomiti ha l’aspetto di una montagna, ma immersa nell’azzurro del mare. Su punta Troia, in cima al monte Falcone, è visibile una fortezza borbonica del diciassettesimo secolo, un tempo adibita a prigione; appena sopra il paese si scorgono le tracce del passaggio romano nell'isola e anche una piccola chiesa di epoca normanna. E Non lontano venne combattuta la battaglia delle Egadi, arcipelago di cui Marettimo fa Parte che vide le navi rostrate di Lutazio Catulo trionfare sui cartaginesi.



Sport, mille occasioni - Un’isola di bellezza strepitosa che si può girare a piedi: ogni passo riserva una sorpresa. Protetta dalle leggi rigorose del parco Nazionale delle Egadi, la barca, soprattutto quelle dei pescatori è il modo migliore per visitare l’isola. Marettimo è la meta perfetta per ogni tipo di vacanze e di turismo, per gli esploratori di grotte, per gli amanti del mare e per gli appassionati di immersioni, per i cultori dell'archeologia, per chi vuole fare trekking. L’isola è ricca anche di suggestive grotte raggiungibili in barca: di particolare bellezza quelle del Cammello, della Bombarda e del Presepio. Tante anche le possibilità per fare diving e snorkeling. La più ghiotta specialità gastronomica è la pasta all’aragosta: indimenticabile.



Levanzo, piccolo eden - Levanzo è la più piccola delle Egadi: il paesino che dà il nome all’isola è costituito da casette di forma cubica che si possono affittare. Un piccolo paradiso: qualche bar e pochi ma straordinari ristoranti. Ci si muove a piedi, l’atmosfera è tranquilla e rilassata, il mare è sempre a pochi passi per bagni strepitosi, in un’acqua pulita e trasparente come il cristallo.



Le spiagge e le grotte - Dal paese in venti minuti circa è possibile raggiungere il faraglione e Cala Minnola, e trovare una magnifica spiaggetta di ciottoli. A Cala Tramontana si arriva con una passeggiata di qualche chilometro vale la pena perchè è di una bellezza mozzafiato; ci si arriva facilmente anche in barca. Bellissima anche cala Faraglione così chiamata per un’isola dalla strana forma di nave che sorge proprio davanti alla spiaggia. A Levanzo c’è una delle grotte archeologicamente più importanti d’Italia: la cosidetta Grotta del Genovese con graffiti risalenti al paleolitico superiore, che rappresentano animali del Quaternario, ormai estinti.



