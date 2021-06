L’Istria autentica con i suoi 5 luoghi più belli

La meravigliosa della penisola così vicina a Trieste, con le sue numerose spiagge e l'entroterra inesplorato, ricco di storia, sono solo alcuni dei motivi per i quali l'Istria è la destinazione ideale per sfuggire dalla realtà quotidiana.



Rovigno romantica - Conosciuta come il luogo più romantico del Mediterraneo, questa città istriana leader del turismo croato, attira i visitatori con il suo centro storico ben conservato e con le case costruite sulle scogliere. Si può godere della vista sulle isole vicine, tra le quali spiccano l’Isola Rossa e l’isolotto di Santa Caterina e conoscere la tradizione locale dei pescatori tramite uno dei simboli di Rovigno - la barca di legno chiamata “battana”.



Parenzo da ammirare - E’ una città situata nel cuore della costa occidentale istriana. Città della cultura, dello sport e del divertimento, pluripremiata per la sua pulizia e il modo in cui è curata. Il bene culturale più prezioso è la Basilica Eufrasiana, inserita nel 1997 sulla lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. E’ l'unico complesso episcopale del primo cristianesimo di tale entità a livello mondiale ad esser stato conservato integralmente.



Pola con il suo straordinario anfiteatro - Costruita, proprio come Roma su sette colli, è la più grande città istriana legata con la metropoli italiana anche dall’anfiteatro. L'Arena di Pola è il monumento più grande e meglio conservato dell’architettura antica in Croazia. Conosciuta anche come Divić-grad, cioè la città che, secondo una leggenda, fu costruita dalle fate. È il sesto più grande anfiteatro del mondo.



Cittanova gustosa - Una volta tranquillo villaggio dei pescatori oggi, con il passare degli anni, è diventato una meta allettante per i turisti provenienti dall'Europa e non solo. Nota per la sua cinta muraria e il sashimi istriano, pesce crudo locale ispirato al Giappone, questa città registra di anno in anno un numero sempre più crescente di visitatori.



Rabac incantevole borgo - Questa destinazione turistica, conosciuta per le sue spiagge di colore bianco perla e per il profumo della natura mediterranea, è la meta ideale per le famiglie con i bambini piccoli. È consigliata anche per i buongustai. Rabac è collegata con Albona da un sentiero pedonale che alcuni considerano il bosco delle fate.



Per maggiori informazioni: www.istra.hr