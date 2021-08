Da giugno ad oggi, mentre alcune Regioni spingevano sull’ipotesi delle isole Covid Free, la campagna vaccinale è proseguita in tutta Italia con numeri rassicuranti e molto vicini a quelle che erano le migliori aspettative.



Le isole minori - I primi giorni di luglio, con una nota ufficiale la Giunta Regionale Toscana annunciava con entusiasmo i traguardi raggiunti sulle Isole minori. Nella fattispecie Giannutri, Capraia e Giglio, che a partire da fine maggio erano state oggetto di una vaccinazione di massa condotta dalla stessa Regione, con la collaborazione di Asl, Protezione civile, Marina militare ed Esercito italiano. Orgogliosa del risultato raggiunto dall’isola su cui ha sede, Traghettilines, il noto sito comparatore di biglietteria marittima, comunica che anche l’Elba supera la soglia per essere considerata un’Isola sicura, con più di 22.000 cicli di vaccinazioni completati su una popolazione complessiva di 32.000 abitanti. Tutto questo a distanza di poche settimane dalle altre isole dell’Arcipelago Toscano ma senza aiuti o trattamenti particolari da parte degli enti preposti.



Elba sempre al top - Numeri importanti se si considera che i residenti con età superiore ai 14 anni, sono poco più di 29.000 e che, nel rapporto vaccinati-guariti/popolazione adulta, si traducono nel raggiungimento della simbolica immunità di gregge: oltre il 70% degli abitanti elbani, è vaccinato o guarito dal COVID-19. Quando si parla di vacanze balneari, l’Isola d’Elba è sempre classificata nelle top-position, ma in questo caso è doveroso citarla anche per gli ottimi traguardi sanitari che hanno impattato positivamente anche a livello turistico. L’Isola d’Elba - seppur considerata una delle Isole minori - è pur sempre la terza isola italiana, con una superficie di 224 Km2 ed una popolazione di 30.000 abitanti, che in alta stagione arriva perfino a 300.000. Non era facile coordinare i protocolli vaccinali in un territorio così vasto, diviso in 7 comuni ed una sola unità ospedaliera che per di più effettua giornalmente vaccinazioni di prime e seconde dosi anche ai turisti, oltre che alla popolazione residente.