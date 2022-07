La Formentera più autentica: quattro consigli per scoprirla

Ecco allora quattro consigli per vivere una Formentera lontani dalla folla, anche ad agosto.





Se il mattino ha l’oro in bocca, è bene iniziare la giornata in spiaggia, godendosela preferibilmente tra le 8.00 e le 10.00 prima che arrivino i bagnanti! Sono talmente tante le spiagge da non perdere da poterne scegliere una diversa ogni giorno. Da Illetes e Llevant, le più note e frequentate dai turisti d’estate per la loro sabbia bianchissima e le acque cristalline, passando per Cala Saona, dove l’azzurro del mare si staglia contro il rosso degli scogli donando un panorama naturale unico, fino a Migjorn, tra le più grandi dell’isola, con un litorale variegato ricco di insenature rocciose, calette dalle sabbie dorate e acque di un azzurro intenso e luminoso.Chi volesse continuare a trascorrere la giornata in mare ha a disposizione un noleggio di imbarcazioni (con o senza skipper) con cui raggiungere luoghi di straordinaria bellezza e difficilmente accessibili altrimenti: quale migliore modo di godersi il mare lontano dalla ressa, se non con un bel pranzo in barca? Ma per chi volesse cimentarsi con uno dei tanti sport acquatici, l’isola offre molti centri dove frequentare i corsi più disparati, dall’immersione al kayak, dalla vela al windsurf, dal catamarano allo snorkelling. Insomma, non mancano le opzioni per tutti i gusti e tutte le tasche!Nel tardo pomeriggio quando le temperature sono più fresche, ci si potrebbe cimentare nel percorrere uno dei 32 percorsi verdi, noti come Rutas Verdes che si estendono per oltre 130 km nella natura. Gli itinerari, differenziati per gradi di difficoltà e durata, si possono percorrere a piedi, praticando nordic walking o in bicicletta, attraversando zone protette e paesaggi unici costellati da ulivi, muretti a secco, mulini, fari e torri difensive. Uno dei più interessanti e completi é il percorso Caló de Sant Agustì - el Pilar de la Mola che regala viste panoramiche mozzafiato. Si tratta di un sentiero storico che parte da Es Calò, un piccolo villaggio di pescatori, per poi salire verso il Camì de Sa Pujada da cui ammirare paesaggi imperdibili tra mare e montagna fino a raggiungere l’altopiano di La Mola e passare per i vigneti della cantina vinicola Terramoll. Un vero e proprio mix di scenari meravigliosi!Al calar del sole, quando le spiagge si svuotano e le temperature si abbassano, l’atmosfera si fa magica. Lo diviene ancora di più mentre si osserva il tramonto al faro di Cap de Barbaria: situato su un promontorio roccioso, è il luogo ideale per ammirare uno scenario memorabile. È uno di quei luoghi che emanano pura energia, in cui sentirsi grati e sereni. Infine, per salutare la fine di una giornata, non c’è nulla di più unico di una lunga passeggiata a cavallo in spiaggia o attraverso il paesaggio selvaggio dell’isola. L’isola offre sentieri che si snodano attraverso boschi di pini e ginepri, un paesaggio lunare nella zona rocciosa di Can Marroig, il profumo degli arbusti aromatici che ci accompagna lungo i suoi viottoli, l’Estany des Peix e i suoi colori che costituiscono una tavolozza cromatica infinita. Sarà impossibile dire di non aver vissuto la Formentera più autentica!Per maggiori informazioni: www.formentera.es