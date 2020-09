Houseboat: l'autunno sulle onde è un’altra cosa

E' una proposta di Le Boat, leader nel settore delle crociere fluviali con le sue houseboat, proponendo vacanze alla scoperta di località differenti, assaggiando specialità locali e dedicandosi ad attività sportive in pieno relax. Facile da guidare (non è necessaria la patente nautica) l’houseboat è una soluzione ideale per una vacanza in sicurezza, lontano dall’affollamento.



Si parte dal Veneto e dal Friuli - Le basi italiane di Casale (in Veneto) e di Precenicco (in Fruli) sono facilmente raggiungibili con la propria auto: qui si prende possesso dell’houseboat e si ricevono tutte le informazioni e gli strumenti utili per poter condurre l’imbarcazione senza problemi. In Italia, Le Boat offre un’opportunità per vedere da un altro punto di vista alcune delle località più iconiche: prime tra tutte Venezia e la sua laguna dove si trovano oltre 120 isole, oppure risalendo fiumi e canali e visitare borghi e luoghi di grande incanto. E, una volta ormeggiata la houseboat, si possono percorrere piste ciclabili e suggestivi sentieri in bicicletta, dei quali questa area è attrezzata e ricca per una vacanza all’insegna del movimento.



Casale e Precenicco - Si può optare per una crociera a/r da Casale sul Sile, con possibilità di raggiungere facilmente Venezia, oppure da Precenicco, nel Friuli, ideale per una vacanza all'insegna della tranquillità. Con la possibilità naturalmente di assaggiare ottima cucina e altrettanto celebri vini. Alcuni dei più celebri bianchi al mondo sono prodotti nella generosa terra friuliana, come Sauvignon, Pinot Grigio, il Ramandolo e lo Chardonnay, tra i tanti.



Squisitezze in slow motion - Tra le specialità gastronomiche, c'è l'imbarazzo della scelta: si parte dal prosciutto di San Daniele per continuare con i risotti, la selvaggina, il brodetto di pesce con polenta, pasta e fagioli e la gubana, dolce tipico delle Valli del Natisone. E che dire di Venezia e dintorni? Sarde in saôr, baccalà mantecato, fegato alla veneziana, lasagnette con il nero di seppia, risi e bisi ... Andando sui vini, si può iniziare con un Prosecco Superiore DOCG e terminare con un Recioto di Soave, un dolce da meditazione. Nel mezzo, una scelta di vini e cibi invidiabile.



Sicurezza innanzitutto - In linea con le disposizioni di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19 Le Boat ha messo a punto nuovi protocolli di informazione, pulizia, sanificazione. Cinque i punti chiave delle norme di sicurezza Covid-19: gli uffici delle basi della compagnia seguono tutti i nuovi protocolli di sicurezza in termini di pulizia, dispositivi, segnaletica, distanziamento sociale, ecc, così come le disposizioni per tutto il personale della compagnia. Le imbarcazioni, a fine di ogni noleggio, vengono pulite a fondo e igienizzate con spray prodotti disinfettanti su tutte le superfici, il lavaggio della biancheria è ad alte temperature, i manuali di navigazione, le mappe e ogni altro oggetto presente a bordo viene disinfettato.



Per maggiori informazioni: www.leboat.it