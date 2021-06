Elba caraibica: top ten delle 200 spiagge dell'isola

L’isola principale dell’Arcipelago Toscano infatti, è il cuore dell’omonimo Parco Naturale, protetto come riserva MAB Unesco per l’unicità del suo patrimonio naturale. Le prenotazioni per la stagione estiva sono già aperte e grazie al progetto #Elbasicura realmente senza problemi. Abbiamo scelto per voi 10 spiagge comode, raggiungibili facilmente a piedi o con la propria auto, che non faranno rimpiangere i Caraibi.



Spiaggia di Fetovaia - A sud-ovest dell’Elba, è una delle spiagge più suggestive dell’Isola, affacciata all’isola di Pianosa e con alle spalle il Monte Capanne. Il suo nome significa terra feconda e grazie alla sua sabbia bianca e dorata e alla posizione riparata dai venti, è amatissima da tutti coloro che vivono l’Elba. Il tratto di mare antistante all’insenatura è chiuso alle imbarcazioni consentendo al mare di dare il meglio a chi vuole fare il bagno o immergersi. Perfetta per le famiglie.



Spiaggia delle Ghiaie - A nord-est dell’Isola, vicinissima a Portoferraio, è una delle spiagge più amate per la bellezza dei suoi fondali e per i ciottoli grigio-azzurri levigati dal mare. Il loro colore si deve agli Argonauti che, alla ricerca del Vello d’oro, approdarono su questa spiaggia e usarono i morbidi pezzi di pietra per detergersi il sudore, colorandoli per sempre. Se soffia lo scirocco, l’acqua diventa ancora più trasparente e il mare perfetto per lo snorkeling.



Spiaggia della Paolina - A un passo da Marciana Marina, questa spiaggia e lo scoglio proprio di fronte devono il nome e la fama alla sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte Borghese, che accompagnò il fratello sull’isola e che qui amava fare il bagno e prendere il sole, spingendosi a nuoto fino allo scoglio dove poteva farsi accarezzare dal sole e dal vento (la leggenda narra in desabillée) senza essere vista.



Spiaggia di Sant’Andrea - Tra Marciana e Marina di Campo, proprio di fronte alla Corsica, si trova la spiaggia di Sant’Andrea, collocata nell’area dell’Elba più ricca di granito. Qui anticamente arrivavano le navi per il carico di vino, oggi invece è uno dei paradisi per le immersioni subacquee.



Spiaggia di Sottobomba - Non troppo grande e raccolta, la spiaggia di Sottobomba è rivolta a nord ed è circondata da una scogliera bianca. Per raggiungerla è necessario affrontare un breve sentiero di 100 gradini in pietra, che renderanno l’arrivo ancora più soddisfacente.



Spiaggia di Lacona - È collocata proprio di fronte all’Isola di Montecristo resa celebre da Dumas. Caratterizzata da una sabbia dorata finissima, la spiaggia di Lacona gode di un mare dai fondali bassi e di un contesto ambientale unico. A ridosso dell’arenile si trova infatti una pineta e le meravigliose dune sabbiose, area naturalistica protetta puntellata macchia mediterranea e specie rare come il giglio di mare, l’orchidea Ophrys apifera e la camomilla di mare.



Spiaggia di Capobianco - Ciottoli di ghiaia candida e fondali affascinanti sono le caratteristiche di questa spiaggia, amatissima per la sua unicità. Capobianco è incorniciata dalle falesia bianche, un bagliore che conobbero già gli antichi greci quando, sbarcando sulla spiaggia, la nominarono Porto Argoo (in greco bianco), nome con cui era conosciuta la vicina Portoferraio fino all’arrivo di Cosimo I de’ Medici.



Spiaggia di Nisporto - Esposta a nord, questa spiaggia si trova a Rio nell’Elba ed è caratterizzata da ciottoli multicolore mescolati alla sabbia. Perfetta per chi cerca la vacanza in tranquillità, la spiaggia è molto amata dalle famiglie e dagli appassionati di snorkeling. Una curiosità: vicino alla spiaggia si trova la vecchia fornace in pietra a mattoncini rossi detta “della Ballerina”, che era di proprietà di Lucia Galli, prima ballerina del Teatro della Scala di Milano nei primi del Novecento.



Spiaggia della Biodola - Affacciata all’omonimo golfo, l’anfiteatro naturale della Biodola è una delle spiagge più amate. Sabbia dorata, macchia mediterranea che arriva fino al mare e bagnasciuga perfetto per le passeggiate la rendono il luogo ideale sia per le famiglie, sia per i giovani, anche per via dei numerosi locali nei pressi della spiaggia.



Spiaggia di Acquavivetta - La spiaggia della sorgente, detta anche di Acquavivetta, deve il suo nome a una sorgente d’acqua posta in un fosso poco distante. Acqua perfetta, sabbia e ghiaietta caratterizzano questa spiaggia, che culmina con un sentiero panoramico che conduce alla vicina spiaggia di Sansone.



Per maggiori informazioni: www.visitelba.info