Croazia: tutte le perle del Golfo del Quarnaro

Sul Quarnaro si affacciano tra l'altro anche Abbazia (Opatjia), elegantissima località balneare celebre già ai tempi degli Asburgo e la grande città di Fiume (Rijeka). La cucina di pesce,deliziosa, è giustamente famosa e c’è da aggiungere che il Quarnaro è la regione che vanta alcuni dei più prestigiosi ristoranti della Croazia.



Rijeka, capitale europea della cultura 2020 - Rijeka (Fiume), città principale del Quarnaro, conosciuta per il Teatro, il castello di Trsat, l’ampio porto e il centro storico attraversato dalla via pedonale Korzo, sarà la capitale europea della cultura nel 2020. La città ospita anche il Caffè Jazz Tunel, un bar con musica live scolpito nella pietra, e il primo hotel galleggiante della Croazia, il Marina Botel, un vecchio traghetto oggi ormeggiato al molo cittadino, con camere davvero originali.



Dall’Antica Grecia al mare di Lussino - Nel 1999 una statua di bronzo dell’atleta greco Apoxyomenos fu rinvenuta da un sub sul fondale marino nei pressi di Mali Lošinj. Completamente restaurata, attualmente è esposta al Museo dell’Apoxyomenos aperto a Mali Lošinj nel 2016 e situato sul lungomare. La statua del famoso atleta greco rappresenta così un legame con la ricca storia marinara dell’isola.



Festival del blues - Il festival dedicato ala musica blues più famoso in Croazia si tiene durante il primo weekend di agosto a Kastav, tra Opatija e Rijeka. È stato ideato in memoria di “Philadelphia” Jerry Ricks, guru americano del tradizionale Country Blues, che aveva scelto Kastav come luogo di riposo per trascorrere gli ultimi anni di vita. Altro festival importante è l’Opatija Riviera Blues Festival, che si svolge a luglio e ospita gruppi blues provenienti da Croazia, Gran Bretagna, Italia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e USA. Altre location in cui si svolgono i festival sono le piazze o il lungomare di Ika, Lovran, Brseč, Mošćenićka Draga e Mošćenice e l’incantevole teatro all’aperto a Opatija, a pochi passi dal parco di Villa Angiolina.



Insieme agli orsi - Ci sono solo pochi posti in Europa dove è possibile avvistare gli orsi. Ai piedi delle maestose montagne del Gorski Kotar, all’interno del Parco Nazionale Risnjak, da inizio giugno i visitatori possono osservare gli orsi bruni europei, spesso con i cuccioli al seguito. Per farlo, basta stare seduti tranquilli in un punto di osservazione adeguato... e attendere. Inoltre, il parco Risnjak offre numerose opportunità per passeggiate ed escursioni nella natura incontaminata.



I cani sono sempre i benvenuti - Il Quarnaro ospita molte spiagge per cani dove i beniamini a quattro zampe possono divertirsi e nuotare insieme ai loro simili e ai loro padroni. Nel 2016 è stato aperto a Crikvenica il primo beach bar della Croazia per cani. Il “Monty’s Beach Bar” ospita delle aree relax per gli amici a quattro zampe, offrendo anche un gelato a base di latte di soia e banana adatti ai più cari amici dell’uomo.



Il paradiso degli sportivi - il quarnaro è una regione adatta per tutte le attività sportive: apprezzata dagli amanti del trekking, della mountain bike e delle escursioni a cavallo e ideale per gli appassionati delle immersioni, della pesca, degli sport acquatici, del tennis, del calcio e delle escursioni in barca.



Lo spumante sottomarino - I viticoltori e produttori di vino di Vrbnik (isola di Krk) hanno sperimentato nel 2006 la maturazione del vino sul fondo del mare, in speciali ceste ancorate al fondale marino, alla profondità di 30 metri con bottiglie riempite di vino žlahtina. È nato così l’ottimo vino frizzante “Valomet”. Le bottiglie di spumante maturate sotto il mare sono subito riconoscibili perché sono coperte di conchiglie.



Il lungomare di 12 chilometri - In Croazia il lungomare più lungo si trova proprio in questa regione: con i suoi 12 km, parte da Volosko fino ad arrivare a Lovran, attraversando le località di Opatija, Ičići e Ika. Questa affascinante passeggiata abbraccia la costa, passando per le meravigliose baie e le incantevoli ville storiche del XIX secolo. Fu iniziato nel 1889 e completato nel 1911.



