Croazia: cinque luoghi in cui sognare l'amore

Ci sono luoghi in cui l’amore è nell’aria e si respira in modo palpabile: la Croazia offre alle anime romantiche scenari in cui innamorarsi e di cui innamorarsi, perfetti per San Valentino ma anche per una scelta più importante come organizzare un matrimonio indimenticabile o trascorrere una vacanza all’insegna del cuore, tra bellezze della natura, mare turchese, ottima gastronomia e città affascinanti. Ecco allora, in occasione del 14 febbraio, ma dedicate alle anime romantiche in tutti i periodi dell’anno, cinque location destinate a diventare luoghi del cuore.

Ogni regione della Croazia ha il suo fascino. Che si tratti di una città o di un’isola la Croazia offre scenari mozzafiato, ville e giardini sontuosi, hotel eleganti o castelli da favola circondati da infinite bellezze naturali.

#L'isola di Santa Caterina, in Istria, è un'affascinante location molto popolare tra gli innamorati e una delle più belle isole dell’arcipelago di Rovigno. Si trova a breve distanza dalla costa, tanto che bastano pochi minuti di navigazione per raggiungerla, ma il romantico giro in barca lungo la sua costa lascia tutti ipnotizzati per i suoi scenari unici. L'isola è coperta di vegetazione mediterranea e da un antico bosco di conifere, ospita parchi paesaggistici e offre spunti per passeggiate con splendide viste sulla città di Rovigno. Un luogo che rende indimenticabile il proprio amore. www.rovinj-tourism.com/it

#Opatija è un’altra meta ideale per gli innamorati. L'anno scorso, European Best Destinations e Forbes hanno classificato Opatija tra le città più romantiche d'Europa. Quest’anno il portale turistico Trips To Discover con oltre 1,6 milioni di follower l’ha inclusa nella lista delle 15 idee per un viaggio romantico. Il contrasto tra il mare turchese e le montagne verdeggianti, le ville lussuose e la pittoresca passeggiata costiera la rendono una location ideale per tutte le coppie. www.visitopatija.com/it

#Vis è l'isola più lontana dell'arcipelago della Dalmazia Centrale, conosciuta anche come l'isola dei pescatori, dei viticoltori e della natura incontaminata. Durante la visita e l’esplorazione di questo autentico paradiso terrestre, si scopre anche la bella isola di Host con il suo faro, raggiungibile da Vis con pochi minuti di motoscafo. Si può anche scegliere di pernottare qui, per godere la possibilità di avere a disposizione l’intera isola per una piacevole passeggiata o per un soggiorno in una natura praticamente intatta. www.tz-vis.hr/

#L’isola di Korčula è unica nel suo genere e conserva un tocco di magia. La leggenda narra, infatti, che questa isola di paradiso sia in realtà la ninfa Korcula trasformata sotto queste sembianze da Poseidone, il dio del mare, durante una crisi di gelosia. L’isola è abitata fin dai tempi degli antichi Greci e incanta i visitatori con le sue spiagge meravigliose, il mare cristallino, cibo e vino sopraffini. È una nuova destinazione mondiale anche per i matrimoni. www.visitkorcula.eu/index-it.html

#Isola di Galešnjak, chiamata Isola dell’Amore per la sua iconica forma di cuore, si trova non lontano da Zara nel canale di Pasman, ed è un fenomeno della natura che fa innamorare al primo sguardo. La sua forma insolita fu notata già nel 1806 dal cartografo ufficiale di Napoleone, Charles-François Beautemps-Beaupré, che la inserì nel suo atlante della costa dalmata, conservato oggi presso la Biblioteca Nazionale e universitaria di Zagabria. L'isola è arrivata sotto gli occhi di tutti grazie a Google Earth nel febbraio 2009, catalizzando l’attenzione di tutto il mondo grazie alla sua forma di cuore perfetto. È raggiungibile in barca da una delle vicine località, si possono fare dei favolosi bagni nel mare cristallino e ammirare meravigliosi tramonti romantici. www.pasman.hr/it/pasman/galesnjak

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: http://croatia.hr