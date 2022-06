Cannes: una delle capitali mondiali del bon vivre

Si è classificata al primo posto in Europa e al secondo nel mondo come "Miglior destinazione di festival ed eventi" ai World Travel Awards 2021. Famosa per il Festival del Cinema, ospita da anni i più grandi festival ed eventi internazionali, oltre ad essere una destinazione molto rinomata per l'organizzazione di eventi sportivi.





Capitale degli sport all'aria aperta -

Museo sott’acqua -

Città simbolo della Costa Azzurra -

Le novità degli hotel -

Sulle sue acque turchesi, si possono praticare una vasta gamma di sport acquatici: vela, canottaggio, kayak, snorkeling... Cannes è la capitale degli sport all'aria aperta, con 100 km di piste di running. Numerose le passeggiate green lungo le spiagge, nella foresta della Croix des Gardes, o lungo il Canale della Siagne e i sentieri delle Isole di Lérins. E con i suoi musei (il Museo della Maschera di Ferro e del Fort Royal, il Museo delle Esplorazioni del Mondo, la Malmaison, il Suquet des Artistes e il nuovo Eco-museo sottomarino Jason deCaires Taylor) e le sue gallerie d'arte, la città dei festival conquista anche gli amanti della cultura.Il museo più nuovo è sotto il livello del mare! Si tratta dell’Ecomuseo sottomarino alle isole Lérins, due paradisi di natura e bellezza preservate. Tra le due isole, l'artista britannico Jason deCaires Taylor ha immerso a gennaio 2021 sei statue monumentali. L’artista è famoso in tutto il mondo per la sua arte e il suo impegno attivo nella protezione degli ambienti marini. E ha voluto realizzare a Cannes un museo subacqueo artistico ed ecologico. Le sue opere poetiche si evolvono nella natura, creando scogliere che diventano rifugi per la vita sottomarina e sensibilizzando il pubblico sulla necessità di preservare la biodiversità marina. Il progetto consiste nell'immersione totale di sei sculture di due metri che pesano circa dieci tonnellate ciascuna, in un sito altamente antropizzato e facilmente accessibile, che non richiede alcuna attrezzatura subacquea. L'accesso al sito è gratuito ed è protetto da un divieto di ancoraggio delle navi. Tema delle statue sono le maschere, che rievocano la storia e il patrimonio culturale della città, a cominciare dalla leggendaria Maschera di Ferro, il misterioso prigioniero (forse un fratello del re?) rinchiuso nel Forte di Sainte-Marguerite dal 1687 al 1698.Cannes è la città simbolo della Costa Azzurra e del cinema, ma è restata una città a misura d'uomo, che ha conservato tutta la sua autenticità e offre, nello stesso tempo, tutti i servizi di una metropoli. La Croisette, il Vieux Port e il Suquet, grandi alberghi, belle residenze, edifici religiosi, siti emblematici pubblici o privati contribuiscono alla ricchezza culturale e all'attrattività di Cannes. Che si tratti di shopping di lusso o di prêt-à-porter, 3.000 negozi sono sparsi per il centro.I grandi alberghi si sono rifatti il look: l'Hotel Martinez ha rinnovato due delle sue prestigiose suite al 7° piano, con 1.125 m² dedicati all'arte cinematografica e 6 nuove suite a terrazza, la creazione di un giardino mediterraneo. Il gruppo Barrière ha rinnovato le prestigiose suite del Majestic. Il JW Marriott di Cannes ha completato una ristrutturazione colossale come il Juliana Hotel Cannes****, con 163 camere e suite, si è rifatto il look per riflettere l'epoca d'oro di Cannes negli anni '60 e '70, indimenticabili anni di libertà e creatività. Appena riaperto l'Hotel Belle Plage completamente rifatto e rivisita il fascino della Costa Azzurra, ai piedi del quartiere del Suquet e riaprirà a breve il Grand Hôtel. Entro il 2023 riaprirà il famoso Carlton con il totale rinnovamento e ampliamento delle sue due ali, spa, una piscina, un centro fitness, sala riunioni, nuove suite. Alla Punta della Croisette, il Palm Beach sta realizzando un prestigioso piano di rinnovamento per trasformare i suoi 23.000 m² in un luogo di divertimento di alta gamma. Per finire, vale la pena di concedersi un cocktail all'Harry’s Bar a Port Canto, ridisegnato con spazi verdi per passeggiare e rilassarsi, versione “azzurra” del famoso bar fondato nel 1911 a New York.Per maggiori informazioni: www.france.fr