Canarie: sette isole e sette spiagge al top

Le Isole Canarie sono benedette da un sole quasi perenne e rinfrescate dal vento costante. Non per niente, sono conosciute come 'le isole fortunate'. Attorno alle isole ci sono baie, calette e lunghe distese di sabbia. Ecco sette spiagge imperdibili per la loro bellezza e la qualità della loro acqua e sabbia.



Fuerteventura rilassante - Si può cominciare da Fuerteventura, chiamata "l’isola lenta", a sottolineare il clima di relax che la contraddistingue. La spiaggia consigliata da visitare a Fuerteventura è Playa de Corralejo. Si tratta di nove chilometri di battigia davanti alle dune di Corralejo. Questo è un posto dove le acque turchesi lambiscono una costa coperta da sabbia bianca e fine formata naturalmente dall'erosione delle conchiglie marine. Questa particolare sabbia si può usare per un trattamento esfoliante della pelle, insomma un'autentica spa naturale, con vista sulle isole di Los Lobos e Lanzarote



Lanzarote paradisiaca - Da Fuerteventura si raggiunge Lanzarote in 25 minuti di traghetto. Nel sud dell'isola si può visitare una delle sue spiagge più famose: Papagayo, una baia di sabbia bianca di dimensioni ridotte ma grande bellezza. Papagayo è bagnata da acque cristalline, verde smeraldo, che rimangono calme per tutto il giorno come fosse una piscina. È perfetta per lo snorkeling e per godersi la bellezza dei suoi fondali.



Gran Canaria - Lanzarote è ben collegata a Gran Canaria con voli interni della durata di 45 minuti. Su quest'isola i turisti possono sperimentare un "continente in miniatura", a causa della grande diversità di microclimi influenzati dal variegato paesaggio e territorio. La spiaggia da non perdere è quella di Maspalomas, fiancheggiata dalla riserva naturale delle dune, è una destinazione ideale per le vacanze in famiglia e il luogo perfetto per trascorrere giornate al sole.



El Hierro tumultuosa - Da Gran Canaria occorrono 50 minuti di volo per arrivare sull'isola di El Hierro, l'isola più meridionale della Spagna, un'isola da godere con i cinque sensi, per scoprire i suoi paesaggi e assaporare il suo silenzio rotto soltanto dal vento e dalle onde. La spiaggia consigliata da vedere è Playa El Verodal, dove si può assaporare la forza della natura. Le rocce sono colate laviche, la sabbia è rossa: le sue correnti sono tumultuose ed è sconsigliato farci il bagno. Meglio godersi il paesaggio dalla riva, magari all'imbrunire, da qui si guarda verso l'immensità dell'Oceano Atlantico.



La Palma lussureggiante - Da El Hierro si prende di nuovo l'aereo e in 70 minuti di si raggiunge l'isola di La Palma, l'isola bella. La spiaggia di Nogales, una delle migliori dell'isola, è un esempio di quello che questa meravigliosa isola offre: montagne, sentieri, lava, oceano e paesaggi lussureggianti. Si trova a nord vicino a Puntallana e la sua sabbia vulcanica dal colore nero presenta sfumature di blu e grigio e scogliere spettacolari che l'hanno resa famosa.



La Gomera ecologica - Da La Palma a La Gomera serviranno meno di due ore di navigazione. Quest'isola è Riserva della Biosfera, grazie alla straordinaria bellezza del suo ecosistema terrestre e marino. Sin dagli anni settanta, Playa del Inglés è stata una meta leggendaria per "hippy" e movimenti alternativi. A differenza di altre spiagge incontaminate nelle Isole Canarie, questa destinazione è vicina a ristoranti, divertimenti e centri sportivi.



Tenerife dorata - Ultima tappa di questo viaggio ecco Tenerife: in traghetto ci vogliono 50 minuti per arrivarci da La Gomera. Nel sud di Tenerife troverete una delle spiagge preferite dei residenti locali sull'isola: El Médano, una spiaggia di sabbia dorata, acque poco profonde e onde, uno spot ideale per il kitesurf. I venti costanti conferiscono alla località un vero e proprio "sottofondo musicale".



