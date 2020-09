Canarie: bagni tutto l’anno nelle piscine naturali

Charco Azul, El Hierro - Charco Azul è senza dubbio una delle località più affascinanti di El Hierro. Situata nella favolosa valle di El Golfo, è una piscina nata dalle numerose eruzioni vulcaniche che hanno contribuito a plasmare l’isola. È il posto ideale per concedersi un tuffo, rilassarsi e fare il pieno di energia.



Puertito de Lobos, Fuerteventura - Un tempo era soltanto un’area sperduta con vista sull’oceano, mentre oggi è una delle località più visitate di Fuerteventura. Qui, le acque trasparenti delle piscine si confondono con i fondali di origine lavica. Il paesaggio rurale che le circonda dà l’impressione di trovarsi in uno scenario unico e senza tempo.



El Caletón de Garachico, Tenerife - Abbracciata dalle acque dell’Oceano Atlantico, El Caletón de Garachico si trova nella zona nord-est di Tenerife, nei pressi del castello di San Miguel e della famosa roccia simbolo dell’eruzione del 1706, quando Garachico era il porto più importante dell’isola. Oggi è un sito ricco di insenature e pozze naturali che danno sul mare aperto, perfette per trascorrere una vacanza in famiglia. Accanto alla località balneare, El Caletón ospita anche uno dei centri storici più belli delle Isole Canarie.



Charco Azul, La Palma - Premiata nel 2013 per la qualità dei servizi offerti, Charco Azul di La Palma è il luogo d’elezione per godersi il mare. Si trova a San Andrés y Sauces, uno dei comuni a nord dell’isola, in un’area appartata dove le acque brillanti incontrano il verde del bosco preistorico di laurisilve che cresce nei pressi nella costa. La destinazionale ideale per le famiglie.



Charco del Viento, Tenerife - Charco del Viento è una delle aree naturali più frequentate di La Guancha, a nord di Tenerife. Nonostante sia una zona caratterizzata dal forte vento, questo è un angolo di grande bellezza e contrasti di colori. La presenza di diverse insenature con sabbia e altre rocce consente bagni tranquilli e la possibilità di stare al sole. Il tutto senza dimenticare la stupefacente vista sul Teide, la montagna più alta dell'arcipelago (e della Spagna).



