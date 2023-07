I luoghi più belli del Mediterraneo, da vivere in barca

Il trend è stato rilevato da SamBoat, piattaforma leader in Europa nel noleggio barche con o senza skipper, che nei primi mesi del 2023 ha registrato un +130% in termini di prenotazioni per i mesi estivi, rispetto allo stesso periodo del 2022. Un vero e proprio boom! Ecco quali sono le mete più gettonate:



Sardegna al top - Dal punto di vista delle destinazioni, la Top 10 delle preferite dagli italiani è quasi tutta tricolore, a esclusione di tre mete: a guidare la classifica ci sono Sardegna, Croazia e Campania (in particolare con le coste delle province di Napoli e Salerno) seguite da Sicilia, Grecia, Toscana, Liguria, Ibiza, Ponza e il litorale di Venezia. Per tutti i viaggiatori che per l’estate 2023 hanno scelto e sceglieranno la vacanza in barca, ecco - in questi luoghi incantevoli - alcune esperienze e posti imperdibili fuori dalle rotte più conosciute.



In Sardegna tra musei sommersi e delfini - Golfo Aranci, sulla costa nord-orientale della Sardegna, è una destinazione dove sentieri dalla bellezza selvaggia si affiancano a calette raggiungibili esclusivamente in barca, come la piccola spiaggia di Figarolo, sull’omonima isola. Per chi vuole vivere un’esperienza insolita, al largo della Terza Spiaggia, c’è il MuMart, un museo sommerso d’arte contemporanea e visitabile facendo snorkeling, mentre gli amanti della animali possono prendere il largo e navigare fianco a fianco dei numerosi delfini che popolano le acque della zona.



In Croazia - La costa rocciosa della Croazia è costellata di grotte accessibili solo via mare che celano fondali più unici che rari, imperdibili per i sub più curiosi. È il caso della grotta di Odysseus, sulla costa meridionale dell’isola di Mljet, dove i raggi del sole che filtrano tra le rocce riempiono le pareti di mille sfumature di azzurro, o della Grotta Azzurra (Modra Špilja), un paradiso per le immersioni e un luogo che sembra essere illuminato dal basso grazie alla luce del sole che si riflette tra le rocce.



Lungo la Costiera Amalfitana - Da Amalfi a Positano, le località della Costiera Amalfitana viste dal mare regalano scorci da cartolina famosi in tutto il mondo. Per chi vuole scoprire un altro volto della zona e uscire dai soliti itinerari turistici, però, la costa da seguire è quella intorno a Maiori: dalla Spiaggia del Cavallo Morto fino alla Spiaggia degli Innamorati, non lontana da Cetara e così piccola da poter ospitare al massimo di cinque persone; entrambe sono raggiungibili solo via mare con imbarcazioni private. Da non perdere anche la Grotta Pandora, la Grotta Suffregna, da dove fuoriesce acqua sulfurea, o la Spiaggia di Salicerchie, nota come “Acquachiara” per le sue acque particolarmente limpide.



In Sicilia - A pochi chilometri dalle coste di Marsala (Trapani), le Isole dello Stagnone sono un piccolo paradiso per gli amanti della natura e degli sport acquatici. L’arcipelago e la sua laguna, la più grande della Sicilia, sono oggi una riserva naturale dove visitare saline condotte attraverso metodi tradizionali, avvistare numerose specie di animali e praticare sport acquatici che uniscono la forza del mare a quella del vento, come il kitesurf, una disciplina che in questo piccolo gruppo di isole siciliane ha trovato una delle sue capitali mondiali.



In Grecia - La Grecia vanta oltre 6.000 isole e tra queste ci sono quelle del vasto ed eterogeneo arcipelago delle Sporadi, perfetto da scoprire in barca e in autonomia. Ogni isola ha le proprie peculiarità: Skiàthos, per esempio, è perfetta per chi in vacanza non vuole rinunciare alla vita mondana, mentre Alónissos, nota anche per le sue colonie di foche monache, è un paradiso per i viaggiatori in cerca di tranquillità e pace. Skopelos, invece, ospita numerose chiese e monasteri che permettono di vivere da vicino il lato più spirituale della Grecia e vanta altrettanti sentieri per gli amanti del trekking, come quello che segue le pendici del Monte Delfi regalando panorami mozzafiato sulla costa.