Alassio riparte nel segno del well being e della sicurezza

Accanto alla tradizionale offerta balneare, forte di una spiaggia ritrovata grazie a lavori che hanno rimodellato la magnifica spiaggia, Alassio scopre la sua vocazione al Well being, all'esperienzialità e soprattutto alla sicurezza, che sono le parole chiave della rinascita turistica della Città del Muretto.



Si parte dalla sicurezza - Bagni Marini, albergatori, bar e ristoranti, commercianti, hanno sottoscritto Alassio Safe, un protocollo dettagliato per potersi proporre sul mercato turistico come una destinazione sicura, non solo in virtù di innovativi progetti di telemedicina, di un’assistenza sanitaria 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, ma anche di una serie di accortezze che tutte le categorie cittadine si sono prefisse a tutela dei propri ospiti. Sanificazione, distanziamento, cartellonistica, piccole e grandi attenzioni per una vacanza senza pensieri.



Il fascino dei cetacei - Il mare, la spiaggia e la collina sono gli altri ingredienti di una destinazione che si presta ad essere vissuta a 360 gradi. Accanto alla tradizionale offerta balneare, forte di una spiaggia ritrovata, Alassio scopre la sua vocazione esperienziale che, per quanto riguarda il mare si articola in attività come marcia acquatica, whale watching, uscite in barca all'isola Gallinara accompagnate dalla degustazione di prodotti a chilometro zero di terra e di mare presso le cooperative di pescatori del Porto Luca Ferrari. Per quanto riguarda la collina ritrova una fitta rete di sentieri percorribili in mountain bike, e-bike o anche a piedi: sentieri immersi nel verde dai quali si ha la sensazione di potersi tuffare nel blu del mare.



Cabrio bus - La novità sono anche le comode escursioni sul cabrio bus per assaporare Alassio e i suoi dintorni così suggestivi. Tra i colori e i profumi di una terra che si mescola con quelli del mare. Si potrà salire e scendere liberamente dal bus a una qualsiasi delle fermate in piena autonomia per scoprire interessanti scorci marini e tappe enogastronomiche poco note ai più. Il nuovo divertente servizio turistico collega Alassio, Andora e Laigueglia, tra le perle della Riviera di Ponente, ricche di natura storia ed angoli mozzafiato. Una tappa anche in una cantina sulle colline immersa tra i filari, ideale per una pausa rigenerante degustando ottimi vini.



Festival della Cultura - E poi ancora yoga sul pontile Bestoso, sospesi tra cielo e mare, fitness nei luoghi più caratteristici della città e su tutto la terza edizione del Festival della Cultura: una formula che permette di esplorare in tutte le sue sfumature il territorio di Alassio, la sua storia, le sue ricchezze conosciute e nascoste. Il volto del Festival sarà Neri Marcorè ma non solo: tantissimi artisti animeranno le serate, gli eventi fisici e digitali dal 1° giugno al 4 settembre. Nato come contenitore culturale a tutto tondo, il Festival è cresciuto arrivando alla sua terza edizione all’insegna di tutte le arti che da giugno verranno celebrate sotto il sole e sotto le stelle di Alassio: letteratura, cinema, arte, enogastronomia, musica…



