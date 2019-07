Oltre a calette e solitarie spiagge di ciottoli, il litorale adriatico in Abruzzo è ricco di ampi arenili sabbiosi, spesso incorniciati da pinete, che offrono tutti i servizi necessari per rispondere alle esigenze di una famiglia con bambini.



Bandiere verdi - Non a caso quest’anno sono aumentate le spiagge abruzzesi insignite della Bandiera Verde, il riconoscimento alle migliori località turistiche che sanno offrire il giusto mix tra divertimento e sicurezza. Ben 10 i siti della regione che quasi 200 pediatri hanno definito “a misura di bambino”: lidi sabbiosi, fondali bassi che permettono di fare il bagno e giocare in tutta tranquillità, assistenti di spiaggia, ampi spazi tra gli ombrelloni e la presenza di servizi - tra bar, ristoranti e locali - pronti a soddisfare le necessità dei più piccoli. È questa la cartolina dell’estate in Abruzzo, che quindi rientra a pieno titolo nella mappa del turismo familiare che le Bandiere Verdi disegnano lungo la penisola italiana.



La Costa Giardino - E allora eccoli - da nord a sud - i Comuni insigniti della Bandiera Verde. Iniziamo dalle località della Costa Giardino, una trentina di km di costa con grandi zone verdi e mare cristallino: un litorale selvaggio e molto bello, ancora poco conosciuto, apprezzato soprattutto dagli amanti della natura e da chi è in cerca di riposo e relax al di fuori dei circuiti turistici più affollati. Alba Adriatica meta ideale sia per chi cerca il relax sia per chi ama il divertimento e la vacanza attiva; Tortoreto una delle perle della “Costa Giardino” con ampie spiagge sabbiosa; Giulianova antica colonia romana, che nella sua parte alta conserva un incantevole centro storico, mentre nella parte bassa ha sviluppato - attorno al porto peschereccio - accoglienti lidi attrezzati; Roseto degli Abruzzi con le sue ampie spiagge, nel cui territorio si trova l’incontaminata Riserva Naturale del Borsacchio,dove spiaggia e natura si fondono; Pineto-Torre di Cerrano con le sue spiagge delimitate dai distese di pini, tra cui svetta la torre simbolo dell’omonima Area marina protetta; Silvi Marina, alle cui spalle sulle colline sorge il borgo medievale da cui si gode un imperdibile panorama.



La Costa dei Trabocchi - Proseguendo verso sud, si incontrano Montesilvano, ricca di strutture ricettive di alto livello e di servizi di animazione e Pescara città moderna e dal vivace lungomare, dotato di una lunga pista ciclabile, dove anche i bambini possono pedalare in assoluta sicurezza e tranquillità. Ci si addentra poi nell’incantevole Costa dei Trabocchi, il tratto meridionale del litorale abruzzese, tra Ortona e Vasto, caratterizzata appunto dalla presenza di queste celebri e celebrati “trabocchi”, antiche macchine da pesca, paragonate da Gabriele D’Annunzio a “ragni colossali”. La Prima Bandiera Verde che s’incontra è Ortona-Spiaggia dei Saraceni, l’altra è Vasto marina con l’ampio arenile dorato e i fondali bassi, che segue la bellissima riserva naturale di Punta Aderci.



Per maggiori informazioni: www.abruzzoturismo.it