Le mete perfette per le donne che viaggiano da sole

Dopo un’analisi di tutti questi elementi, Hundredrooms, il comparatore leader di case vacanze in Italia e Spagna, ha stilato una lista delle mete consigliate e preferite dalle donne che viaggiano sole dove potranno sentirsi a proprio agio e al sicuro allo tempo stesso. In tutte queste destinazioni è possibile permettersi di gestire liberamente e comodamente il proprio viaggio, assaporando ogni profumo, sapore e colore senza pensare a possibili minacce.



1 LONDRA, Regno Unito - Questa città è piena di librerie, mercati straordinari, negozi di design che nessuno conosce, gallerie d'arte, parchi pieni di fascino e bar da sogno. Se vuoi goderti tutti i suoi angoli e le gemme segrete, perditi a Londra. Passeggia sotto il Big Ben, ammira il Big Eye, gustati i colori di Piccadilly Circus, entra gratis in uno dei numerosi musei o fermati a Candem Town per goderti la musica dal vivo. Se vuoi soggiornare in uno dei numerosi appartamenti vacanze a Londra, la zona di Notting Hill o una delle zone centrali sono la soluzione migliore per evitare di dover attraversare la periferia della città. Ad ogni modo, Londra rientra nel ranking delle mete preferite dalle donne che viaggiano sole proprio grazie al suo sistema di trasporto pubblico. Di fatto è semplicissimo muoversi con la metropolitana o con gli autobus che collegano tutte le parti della cittá. Prepara le valigie e mettiti un paio di scarpe comode: scopri l'autentica capitale inglese!



2 STOCCOLMA, Svezia - La capitale svedese, ricca di stile e colori pastello, ha un'attrattiva speciale per i viaggiatori solitari, specialmente per le donne. Le strade acciottolate del centro storico Gamla Stan con i numerosi caffè, ristoranti, monumenti e negozi che offrono ore di relax e divertimento, mentre le aree più moderne che lo circondano sono facili da raggiungere grazie al sistema di metropolitane che collegano tutta la cittá che, a propria volta, sono delle vere opere d'arte. La principale attrazione della cittá è senza dubbio il Palazzo Reale Kungliga Slottet, residenza ufficiale di Sua Maestà il Re di Svezia, nonché uno dei più grandi palazzi d'Europa. Imperdibili inoltre sono il Parco di Attrazioni Gröna Lund, il Palazzo Stadshuset, sede del comune, e una o più delle numerose isole che si trovano vicino la città. Una città così accogliente da non farvi renderete conto di essere sole!



3 KANDY, Sri Lanka - Kandy, nello Sri Lanka, è il posto ideale per coloro che cercano un viaggio fuori dall’ordinario. Non appena atterrate si viene accolte da un’aria mistica che avvolge. Le sue spiagge infinite, la sua natura incredibile o la secolare tradizione religiosa ti cattureranno non appena arrivata in questa città. Rovine archeologiche, elefanti sacri e quartieri coloniali, per le quali il tempo sembra non passare, si mescolano con il mare color smeraldo e l'odore dei campi di tè. Se vuoi scoprire tutto sulla cultura di questo paese, non esitare a mescolare con i suoi abitanti e scoprire la culla del buddismo. Lo Sri Lanka è un paese ideale per ricongiungersi con se stesse senza timori né preoccupazioni.



4 TOKYO, Giappone - Le luci al neon non ti permettono di riposare troppo, quindi non pensare di fare un viaggio “relax” in questa frenetica città. Durante il tuo soggiorno a Tokyo dovrai sgomitare sulle strisce pedonali per attraversare le enormi strade della città, oltre che alle fermate della metro, e camminare con gli occhi ben aperti per non perderti nulla di quello che succede intorno a te. Stiamo parlando di una meta per donne dalle anime irrequiete, che non hanno paura di lasciarsi sorprendere dallo stravagante e colorato stile di vita di questa parte dell'Asia, in costante cambiamento. Per rilassarti un po’ e rallentare il ritmo incessante di questa città puoi passeggiare attraverso i giardini di Kyoto e goderti lo spettacolo dei ciliegi in fiore in primavera. Inoltre, esistono tantissimi servizi dedicati alle donne che viaggiano da sole in Giappone: bus notturni per spostarsi nel Paese, con posti e tariffe riservate o corse esclusive e hotels della capitale che offrono ladies-room o i piani riservati a sole donne. Ciò che è necessario per andare a Tokyo è semplicemente l’essere preparate a tutto. Lasciati andare!



5 AMMAN, Giordania - Tranquille, non vi stiamo suggerendo un posto pericoloso. La Giordania, al contrario, è conosciuta come la “Svizzera del Medio Oriente”, un'oasi di pace in Medio Oriente, con una storia affascinante scritta su ciascuna delle sue pietre. La sua capitale, Amman, situata tra il deserto e la fertile valle del Giordano e estesa lungo numerose colline, è una città cosmopolita, accattivante e vivace, piena di monumenti archeologici e di edifici di moderna costruzione. Viaggiare ad Amman vi permetterà infatti di poter visitare alcuni tra i siti archeologici più belli del mondo, tanto come fare shopping nei vari mercati e negozi della città. L'ospitalità dei suoi abitanti è conosciuta in tutto il mondo. Non è raro infatti che i turisti vengano invitati a bere una tazza di tè o di un delizioso succo di canna da zucchero dalle famiglie locali, sempre ben disposte a chiacchierare con i turisti.



6 TAIPEI, Taiwan - La capitale di Taiwan è una miscela perfetta di storia e modernità, con una parte piena di tradizionali mercati notturni, ideale per spuntini a pranzo e una visita ai templi, e un'altra parte con edifici high-tech e centri commerciali dove sbizzarrirsi con lo shopping. Imperdibile, poco fuori dal centro della città, è il Xiangshan, ovvero la Montagna dell’Elefante, piccola collina con una vista mozzafiato della città, luogo ideale per vedere un tramonto indimenticabile. I segnali stradali e i trasporti pubblici sono tutti in inglese e, sebbene il tasso di criminalità sia basso nel paese, il sistema di misurazione ha una "zona di attesa sicura"; una scatola sulla piattaforma strettamente monitorata per proteggere le donne durante la notte. Ti sentirai come a casa fin dal primo momento!



7 BOCAS DEL TORO, Panama - Robinson Crusoe ti invidierebbe se sapesse in che paradiso stai pensando di andare. L'arcipelago di Bocas del Toro, a Panama, è una meta ideale per quelle donne che hanno voglia di dimenticare l’esistenza della civiltà su una delle sue spiagge incontaminate, bagnate dalle acque turchesi dei Caraibi. Nove isole principali, 52 isolotti e migliaia di isolette ti danno un'idea di come può essere indimenticabile la tua vacanza. Devi solo scegliere se preferisci stenderti su di un'amaca, sorseggiando un fresco cocktail e prendendo il sole o se vuoi fare immersioni per ammirare i fondali ricchi di uno dei luoghi più biologicamente diversi del pianeta. La gentilezza e la disponibilità della gente del posto, tuttavia, ti sorprenderà di più delle sue meravigliose acque cristalline. Non sorprenderti infatti se, nel momento in cui dovessi chiedere delle indicazioni stradali, si offrissero di accompagnarti.