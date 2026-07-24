La Disney Princess Cavalcade fa il suo debutto a Disney Adventure World
Le novità di Disney Adventure World continuano con un’avventura interattiva che vedrà le iconiche Principesse Disney sfilare su carri maestosi
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Il processo di trasformazione di Disney Adventure World raggiunge un nuovo spettacolare traguardo con il debutto della Disney Princess Cavalcade, la nuova esperienza che ravviva ogni giorno le sponde di Adventure Bay il grande lago al centro del Parco.
Più volte al giorno gli ospiti possono vivere un’esperienza interattiva unica insieme ad alcune delle Principesse Disney più amate. Le protagoniste assolute sono Rapunzel, Vaiana, Raya e Tiana: quattro eroine moderne simbolo di coraggio e determinazione che sfilano a bordo di maestosi carri creati per raccontare visivamente le loro straordinarie avventure.
Il percorso prende il via davanti a quello che diventerà il mondo immersivo dedicato al film Il Re Leone, costeggia il The Regal View Restaurant & Lounge e ritorna al punto di partenza. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è la sosta a metà tragitto dove lo spettacolo diventa interattivo. Le Principesse Disney scendono dai carri per ballare insieme al pubblico: Vaiana insegna i passi della tradizionale danza delle isole del Pacifico mentre Raya coinvolge gli ospiti con una dimostrazione ispirata alle arti marziali.
Per costumi e scenografie le squadre creative si sono ispirate ai classici film d’animazione Disney, fondendoli con gli elementi culturali dei paesi in cui sono ambientate le storie. I costumi sono stati ideati a Disneyland Paris e realizzati in Francia mentre i carri sono stati costruiti da un’azienda di Nizza specializzata in street art. Il risultato è un viaggio immersivo attraverso le fedeli ricostruzioni di Motunui, del Palazzo del Cuore, delle vivaci strade di New Orleans e della taverna Il Bracconiere Scanzonato.
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Accanto alle protagoniste sfilano anche gli amatissimi compagni d’avventura. Heihei, Pua, Tuk Tuk, Ray e Pascal accompagnano le Principesse Disney sui rispettivi carri regalando ulteriori momenti di magia agli ospiti.
Dietro la realizzazione della Disney Princess Cavalcade c’è il talento dei gruppi creativi di Disneyland Paris, il cui lavoro emerge anche nei numeri che raccontano la cura riservata a ogni dettaglio della produzione:
- 120 metri di frange tagliate e cucite a mano per gli aquiloni di Vaiana;
- 900 inserti di tessuto per le criniere dei draghi di Raya;
- 24 piume scolpite e dipinte a mano per il bastone di Tiana;
- 13 anatre intagliate che decorano il carro di Rapunzel
La musica accompagna ogni momento della Disney Princess Cavalcade con due brani originali registrati tra Nashville e Parigi da un’orchestra di 50 elementi. Le nuove composizioni fondono le melodie più amate delle Principesse Disney con sonorità contemporanee creando una colonna sonora coinvolgente e ricca di energia!