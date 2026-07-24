La Disney Princess Cavalcade fa il suo debutto a Disney Adventure World

Per costumi e scenografie le squadre creative si sono ispirate ai classici film d’animazione Disney, fondendoli con gli elementi culturali dei paesi in cui sono ambientate le storie. I costumi sono stati ideati a Disneyland Paris e realizzati in Francia mentre i carri sono stati costruiti da un’azienda di Nizza specializzata in street art. Il risultato è un viaggio immersivo attraverso le fedeli ricostruzioni di Motunui, del Palazzo del Cuore, delle vivaci strade di New Orleans e della taverna Il Bracconiere Scanzonato.