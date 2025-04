Disneyland Paris: il divertimento che si rinnova sempre

UNA NUOVA ATTRAZIONE FAMILIARE ISPIRATA A “UP*” - I fan del celebre film d’animazione Disney-Pixar, ritroveranno i loro personaggi preferiti all’interno di una nuova attrazione situata a Disney Adventure World. Questa esperienza, che unisce la bellezza delle attrazioni per famiglie e l’universo colorato di Up*, sarà la prima, a Disneyland Paris, ispirata a questo film emblematico e al suo universo. L'attrazione sorgerà di fronte a Raiponce Tangled Spin, un'altra attrazione attualmente in fase di costruzione lungo Adventure Way. Formata da giardini tematici che celebrano le storie Disney e Pixar come Rapunzel e Toy Story, “Adventure Way” diventerà la via tra il Parco esistente e i futuri mondi tra cui “Il Re Leone” collegando quelli già esistenti come il “Marvel Avengers Campus” e “World of Pixar”. Adventure Way disporrà anche di un ristorante “The Regal View Restaurant & Lounge” dove sarà possibile incontrare le Principesse Disney e guardare il nuovo spettacolo serale sul Central Lake.