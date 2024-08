La "Chiena" di Campagna: una grande festa dell'acqua e una tradizione popolare da non perdere: secchiate comprese

Anche quest’anno a Campagna, vicino a Salerno, si è ripetuto l'antico rito popolare della "Chiena" (la piena), una grande festa popolare in cui viene deviato il corso del fiume Tenza e vengono allagate le strade della cittadina: si passeggia nel fiume e ci si scambiano generose secchiate d’acqua. Una grande festa popolare da non perdere, che proseguirà per tutti i sabati e le domeniche, fino alla grande festa finale del 25 agosto. Siamo andati a vedere cosa succede.