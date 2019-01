Kenya: a Malindi con Donnavventura

Il tratto antistante la costa è parte del Malindi Marine National Park dove vivono pesci di ogni colore e grandi tartarughe marine. Malindi è quindi custode di un grande patrimonio naturalistico locale che la rende un paradiso terrestre. Il centro città è movimentato, vivace ed allegro, in opposizione alla tranquillità della sua spiaggia dove domina un senso di pace assoluto.



La spiaggia lunga diversi chilometri è di sua sabbia bianca e fine ed il suo mare varia dall’azzurro tenue al blu scuro. È sempre piuttosto ventilata e questo permette alle barche di uscire a vela. Il momento migliore per godersi questo paesaggio in tutta tranquillità è al sorgere del sole, quando la spiaggia è ancora deserta e le barche dei pescatori sono ancora attraccate nel fondale basso e mosse appena dalla corrente.



Allontanandosi dalla costa, a 30 chilometri a nord-ovest da Malindi nei pressi di Marafa, si raggiunge un luogo magico: il Kenyon di Marafa-Hells Kitchen, letteralmente “cucina del diavolo”. Il nome deriva dalle altissime temperature che vengono raggiunte nella sua parte interna. Un luogo surreale disegnato da pinnacoli, pareti a strapiombo, guglie e voragini che dipingono una sorta di fucina diabolica dove i colori variano secondo le ore del giorno. Apparentemente può sembrare roccia, in realtà si tratta di sabbia erosa dalle piogge. La sua fisionomia risente molto degli agenti atmosferici che rompono le composizioni di arenaria, è quindi un paesaggio destinato a cambiare di anno in anno.

La stratificazione rocciosa ha toni che variano dal rosso, rosa, cremisi, bianco e arancio, colori che sono esaltati dalla luce del tramonto che li accende, rendendo lo spettacolo ancora più straordinario.



Luogo magico per un safari invece è lo Tsawo West, la più grande e preziosa riserva naturale del mondo, grazie anche alla grande varietà di animali, tanti da rimanere ammaliati. La contrapposizione tra la costa e l’entroterra di Malindi la rendono una località dove poter assaporare tutti i suggestivi colori africani. A Malindi non manca proprio nulla, è la meta ideale per chiunque ami viaggiare!