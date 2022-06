Villaggi e resort, per una vacanza nella natura

Lusso virtuoso e sostenibile -

, nel cuore della Maremma Toscana, è immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica, circondato da dune di sabbia riqualificate e conservate integralmente. Standard di alto livello, un centinaio di stanze suddivise in 5 edifici, spiaggia privata e piscina esterna riscaldata, il resort è un esempio di sostenibilità virtuosa e offre agli ospiti una vacanza totalmente immersiva a contatto con la natura. A guidarli è l’Experience Specialist, che li indirizza a scoprire “esperienze da vivere” per sperimentare la natura con tutti i sensi, cercando equilibrio e una pausa rigenerante. I materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, contribuiscono ad offrire una vacanza che si riassume nello slogan “Be natural, be you”.L’amore per la Sardegna e per le sue tradizioni, il rispetto della natura e l’accoglienza sono alla base della filosofia dell’, in Ogliastra, che propone un concetto di vacanza basato su un benessere globale inclusivo e adatto a tutti. Riconosciuto per ben tre anni consecutivi come Miglior Eco Resort del Mondo agli World Travel Awards, gli Oscar del Turismo, si trova in una penisola di 60 ettari di macchia mediterranea, all’interno del Parco naturalistico e faunistico Bellavista, con animali e flora endemica sarda (2,5 km di percorso visitabile dagli ospiti). Tra i plus, la possibilità di scegliere fra 7 differenti soluzioni di soggiorno, il Giardino delle Meraviglie (un percorso multisensoriale che consente di immergersi in un tripudio di fiori e alberi, dove praticare yoga, lettura e meditazione), la SPA di 2000 mq con vista strepitosa sul mare, un programma Very Important Kids per i bambini, numerosi punti ristorante, bar, piscine attrezzature sportive. Tanti eventi per la stagione estiva, come ad esempio la serata sarda con artigiani locali. Appena premiata come migliore Eco Barca al Salone Nautico di Venezia, Stella (apparsa anche nel film di Lina Wertmüller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”) viene impiegata oltre che per escursioni per gli ospiti, anche per uscite per ripulire il mare dalla plastica.In Veneto, l’- punto di riferimento in Europa per i villaggi vacanza e antesignano delle vacanze en plein air, essendo sorto nel 1971 - è inserito in uno splendido parco di 35 ettari affacciato al mare alle porte di Chioggia, che il New York Times ha scelto fra tra le mete da visitare nel 2022. Un’ampia spiaggia che si estende lungo tutto il villaggio, piscine anche riscaldate per prolungare le vacanze al di fuori dei canonici mesi estivi, nuove abitazioni di ultima generazione, scivoli, Sport & Fun park di 20 mila mq, diving e tanto divertimento. Tutto quello che serve per una vacanza perfetta, dove i bambini hanno i loro spazi per divertirsi e i genitori i loro momenti per rilassarsi. Un luogo dove passare una splendida vacanza in totale libertà con gli amici o in dolce compagnia in un romantico chalet stile New England. Il tutto, immersi nella natura.Dal mare alla montagna - Pareti e soffitto di vetro, per ammirare dal letto la magnifica natura delle Dolomiti. In Alto Adige, glisul Lago di Dobbiaco - Toblacher See (BZ), 12 futuristici glass cube ecologici di vetro e legno, offrono una totale full-immersion col paesaggio, per un soggiorno rigenerante, ideale per le coppie e per gli amanti della natura. Nella stanza da letto entrano gli alberi e il cielo, grazie al soffitto trasparente. E fuori si è avvolti dal bosco. Un luogo dove vivere un nuovo concetto di vacanza in libertà, con la sensazione della totale assenza di barriere.