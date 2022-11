Viaggio intorno a Parma, alla ricerca dei suoi segreti

Dagli Appennini al Grande Fiume si possono percorrere le Trame del Parmense, itinerari per camminare, navigare, pedalare tra musica, gastronomia, castelli senza tempo e tante inattese meraviglie.

Gli itinerari e le esperienze più originali e coinvolgenti per conoscere la storia, la cultura e la vita degli abitanti del territorio del Parmense si possono vivere con Trameditalia.it, piattaforma online per i viaggiatori alla ricerca del contatto diretto con i luoghi, le tradizioni, le persone, gli aspetti meno noti e inaccessibili delle più affascinanti località italiane.



Riservato a chi ama - “Un lucchetto è Nunc et Semper! Piccoli luoghi insoliti sui colli di Parma per viaggiatori curiosi” è il percorso alla ricerca dei posti in cui gli innamorati hanno suggellato il loro amore, a partire da Sala Baganza e le stanze inaccessibili della Rocca Sanvitale, guidati dalla proprietaria nella Sala dell’Apoteosi e altre camere private. L’appartamento del Duca Antonio Farnese e la sua storia si svelano agli occhi dei viaggiatori in un olimpo di figure mitologiche. Non mancano più prosaiche ma deliziose degustazioni di salumi locali, una passeggiata guidata nel borgo antico di Calestano, una visita speciale nell’azienda agricola che produce il sidro di mele selvatiche e una cena in cantina vinicola. A pochi km, il tour continua nell’incantevole Castello di Torrechiara e le vicende romantiche del conte Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini, con tappa a Sasso e visita guidata alla pieve romanica e poi a Cedogno con il borgo antico e l’intrigante Museo dei lucchetti antichi.



L’Oriente a Salsomaggiore - La magia dell’Oriente immaginato e vissuto dall’artista Galileo Chini si apre davanti agli occhi dei visitatori del percorso “L'Oriente a Salsomaggiore Terme: le atmosfere e le tecniche”, esperienza di un giorno accompagnati da un’appassionata esperta di storie salsesi nelle sale del Grand Hotel des Thermes, per poi assaporare piatti emiliani in un’osteria nel centro storico, il cui oste mette nel piatto il suo progetto agricolo, dalla terra alla tavola, per trascorrere infine un pomeriggio all’insegna di un particolare laboratorio di rilegatura giapponese. Per un’esperienza di 2 giorni a Salsomaggiore Terme, Trame d’Italia propone un itinerario nella “storia di Salsomaggiore, dai Cavalieri del Sale alla Ville d'Eaux, passando per il fascino dell'Oriente”, un percorso sulle colline della città per appassionati camminatori, accompagnati da una guida turistica per conoscere la lunga e interessante storia della località. Dopo una notte in uno storico hotel dei primi del Novecento, la seconda giornata è dedicata al Grand Hotel des Thermes e le atmosfere orientali che risplendono nei decori e affreschi di Galileo Chini. Dopo un pranzo tipico in un'osteria del centro storico, i viaggiatori partecipano ad un laboratorio di rilegatoria giapponese, guidati da un'esperta di questa affascinante creatività.



Tra arte e gastronomia - Un trekking urbano a Fidenza, alla scoperta dell’Emilia, tra scorci inediti e buona tavola. È “Fidenza, quattro passi nel cuore di Borgo San Donnino”, un percorso lungo le tracce che rivelano le trame della storia a partire da Flavia Fidentia alle arcate neoclassiche del Teatro Magnani. A rendere unica la visita è la scoperta dello spazio ipogeo della Chiesa Gran Madre di Dio, un tempo appartenente al complesso dei Gesuiti e solitamente non accessibile al pubblico. La giornata comprende anche un pranzo con menu del Buon Ricordo e l’incontro con lo Chef.



L’Emilia contadina - Due giornate per assaporare il territorio Parmense immergendosi nell’“Emilia contadina”, la terra dell’enogastronomia. I partecipanti sono accolti nella casa che fu del maestro e scrittore Ettore Guatelli, ora trasformata in "Museo del quotidiano". Il tour prosegue con una passeggiata tra le vigne e la visita ad una cantina con picnic in vigna e degustazione nel verde. Nella patria del Prosciutto Crudo di Parma DOP è d'obbligo, infine, una tappa al museo dedicato al re dei salumi per il racconto della sua storia con assaggio finale. Il tour comprende una notte in agriturismo caratteristico e 2 pranzi, uno a base di cucina tradizionale e l’altro al ristorante del Museo del Prosciutto di Parma.



Misteri della Via Francigena - “La Via Francigena e i suoi misteri irrisolti” è il percorso inedito per i viaggiatori più curiosi che seguono passo dopo passo sentieri centenari con tappe al Museo Martino Jasoni, sorprendente artista del secolo scorso, andando alla scoperta del luogo in cui sarebbe conservato il Santo Graal. Un viaggio di 3 giorni tra le storie dimenticate dei minatori di Corchia e i volti ieratici delle statue stele, i sapori di una tipica trattoria di montagna e tante curiosità. Sono comprese 2 notti con colazione nel centro di Berceto e 2 cene in locale tipico, un pranzo nel centro storico di Pontremoli, oltre alla visita a Corchia e le sue miniere e l’ingresso al Castello del Piagnaro e al Museo delle Stele con visita guidata.



Due giorni con Giuseppe Verdi - In bici e in barca lungo i paesaggi disegnati dal fiume Po e pervasi dalla musica del maestro Giuseppe Verdi, per 2 giornate indimenticabili tra degustazioni, escursioni guidate e castelli. Le guide custodi della Rocca Meli Lupi di Soragna fanno vivere le storie del maniero, il Castello di Roccabianca si svela in tutto il suo splendore narrando le vicende d’amore di Bianca. Qui, il custode della distilleria del castello fa assaporare vini, liquori, grappe e aceto balsamico, lasciando ammirare le antiche botti di rovere utilizzate per l’invecchiamento dei distillati. Non mancano degustazioni di salumi tipici pregiati e navigazioni sul Po in compagnia di un barcaiolo lungo il percorso naturalistico che va da Stagno a Polesine Parmense. L’esperienza comprende il pernottamento in agriturismo e il pass per entrare nei musei verdiani: la Casa Natale, Casa Barezzi e il Teatro Verdi.