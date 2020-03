Viaggi al femminile: cinque esperienze da sola o con le amiche

Dedicarsi allo shopping in santa pace, senza un compagno annoiato che ci aspetta fuori, oppure rilassarsi in una Spa accogliente, alla larga dai sensi di colpa, o magari camminare nella natura alla scoperta della bellezza e nello stesso tempo di se stesse: è inutile dirlo, ma le donne hanno davvero uno sguardo diverso sulla realtà, anche quando sono in viaggio . Ecco allora qualche idea per una mini vacanza tutta al femminile, per riposare, mettersi alla prova e dimenticare la routine quotidiana.

UN VIAGGIO NELL’ARTE – Per ritrovare se stesse non c’è niente di meglio che immergersi nella bellezza. Un fine settimana dedicato all’arte è un ottimo modo per trascorrere piacevolmente un mini break, conoscere una città nuova e insieme elevare la mente e lo spirito. Tra gli appuntamenti più interessanti delle prossime settimane, ricordiamo "C’era una volta Sergio Leone" (fino al 3 maggio presso il Museo dell’Ara Pacis, Roma), dedicata al celebre regista a 30 anni dalla morte e a 90 dalla nascita. Sempre a Roma, presso le Scuderie del Quirinale, si svolge "Raffaello" (dal 5 marzo al 14 giugno), in collaborazione con gli Uffizi di Firenze dai quali provengono alcuni grandi capolavori in mostra come l’Autoritratto del 1504-06 e la "Madonna del cardellino". Per rimanere sul tema femminile si può visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini" (dal 18 gennaio al 7 giugno), presso Palazzo Martinengo, Brescia. Un po' più in là nel calendario ricordiamo "Van Gogh. I colori della vita", in programma a Padova dal 10 ottobre 2020 all’11 aprile 2021 presso il Centro Altinate San Gaetano.



PER CHI E’ STANCA E STRESSATA – Il posto migliore per ritemprarsi è una bella Spa nella quale staccare la spina e lasciarsi coccolare, mentre mani esperte che si prendono cura di noi. A Merano, tempio del benessere da secoli, il Villa Eden Leading Park Retreat ha messo un appunto un programma specifico per le clienti che viaggiano anche da sole. Il pacchetto si chiama Alone but not Lonely, ed è dedicato a chi vuole rigenerarsi in uno spazio personale di ispirazione olistica. Si comincia la mattina con un momento di risveglio muscolare e si prosegue nel corso della giornata con un programma personalizzato di trattamenti mirati, ad esempio per combattere il grasso e la cellulite (da provare il corpo calco, oppure gli impacchi di argilla drenante, o ancora la Endosphères Therapy, uno speciale massaggio con un rullo composto da 55 sfere di silicone). Le gioie del palato sono assicurate da un programma alimentare detox che unisce esperienze gourmet a un bilancio calorico controllato. Chi vuole combattere i segni del tempo può esplorare numerose proposte antiage, mentre per fare il pieno di energia si può provare la Ossigeno Ozono Terapia, di grande efficacia antibatterica, fungicida, antivirale, nonché dall’azione antiossidante e di rafforzamento del sistema immunitario.



SHOPPING SENZA CONFINI - Ormai è risaputo: lo shopping combatte l'ansia, aumenta l'autostima e, visto che costringe a camminare a caccia del migliore affare, aiuta addirittura a mantenersi in forma. Non appena si placherà l'allarme da coronavirus e ritroveremo il piacere di immergerci in atmosfere animate e festose, ricordiamo che le cinque strade più famose al mondo per gli acquisti sono la 5th Avenue a New York, Causeway Bay a Hong Kong, l'Avenue des Champs-Élysées a Parigi, New Bond Street a Londra, Via Monte Napoleone a Milano. In alternativa, si può sperimentare il fascino dei mercati più trendy e colorati d’Europa, tra cui La Boqueria di Barcellona e i mercati di Madrid, il Marché Provençal di Antibes (Francia); il Carlsplatz Markt di Düsseldorf, in Germania; il Markthal di Rotterdam, nei Paesi Bassi, per citare solo i più famosi.



VIAGGI INTERIORI – Chi ama viaggiare in lentezza e secondo i principi del turismo sostenibile trova un itinerario dedicato all’universo femminile nel trekking ispirazionale “La via delle Dee”, il primo cammino interamente dedicato alle donne che ripercorre un antico sentiero tra Bologna e Firenze, nello splendido scenario degli Appennini. Si parte da Piazza Maggiore a Bologna e si arriva a Piazza della Signoria a Firenze, per un’esperienza che invita a riscoprire lo spirito di sorellanza e per mettersi alla prova nel superare limiti e paure. Il cammino, organizzato da Destinazione Umana, è assistito da tre guide, naturalmente donne, e si propone in primo luogo come un percorso interiore alla scoperta di se stesse.



UNA LINGUA STRANIERA A CASA DEL PROF – Infine, per chi vuole unire l’utile al dilettevole, c’è un modo pratico ed efficace per rispolverare una lingua straniera: in alternativa alla solita scuola di lingue, si può provare un soggiorno all’estero vivendo a casa del proprio insegnante. In questa tipologia di corso, proposto ad esempio da ESL Education, le lezioni one to one ottimizzano i tempi di apprendimento, garantiscono la totale attenzione del professore e la full immersion nella lingua, ma anche nella vita e nella cultura locale. Un altro vantaggio è offerto dall’accomodation, perfetta per chi non gradisce trovarsi in ambienti pensati per gli studenti, e che permette di approfittare di ogni momento per esercitarsi nella lingua, sia durante i corsi, sia in occasione dei pasti e delle attività che si condividono con l’insegnante.