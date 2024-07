Veneto: vacanze esclusive in eleganti residenze storiche

GRANDE ARTE - Gli amanti dell’arte, ad esempio, possono seguire le tracce dei grandi architetti che nelle ville hanno impresso il loro stile, ma anche prediligere quelle residenze che custodiscono al loro interno opere di valore, tra quadri, affreschi e sculture, arredi e dettagli di pregio. Basti pensare alle ville palladiane di Vicenza, alla ricchezza artistica di Padova, alle dimore dei nobili della Serenissima che si trovano anche in piccoli borghi ameni immersi nelle colline.



WELLNESS & RELAX - Per chi desidera prendersi del tempo per rigenerare corpo e spirito, Ville Castelli Dimore offre residenze dotate di favolose SPA e circondate da panorami mozzafiato, nelle quali soggiornare con ogni comfort. Si va da romantici castelli, a raffinate dimore con vista Dolomiti bellunesi, fino alle splendide colline dell’entroterra veronese. Ci si può lasciar trasportare dal wellbeing, alla ricerca del benessere, del relax e della quiete, che in certe dimore si respira in particolar modo attraverso il contatto con la natura, i grandi parchi e i curatissimi giardini. Uno stile di vacanza che permette di riappropriarsi del tempo, di riposare profondamente e allo stesso tempo di fare il pieno di energia positiva. Magari tra le montagne venete, ma anche nel verde dei Colli Euganei oppure sulle rive del Lago di Garda nel veronese.



GOOD WINE - Sono numerose le residenze di Ville Castelli Dimore che vantano una lunga tradizione vitivinicola, con cantine di pregio ancora oggi produttrici di vini d’eccellenza e vigneti che si estendono tutt’intorno. Oggi in queste dimore è possibile trascorrere delle vacanze in cui scoprire gli ottimi vini e prodotti tipici nati proprio all’interno delle storiche tenute agricole, i segreti millenari della loro produzione e l’accoglienza di qualità di famiglie che da secoli sono custodi di un grande patrimonio culturale e naturale. Gli amanti del food&wine potranno trovare soggiorni dedicati nelle più famose aree vitivinicole del Veneto, tra cui le Colline Unesco del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, la Valpolicella e la rinomata zona di produzione dei Vini Rossi del Piave.