Vacanze: sicuri e rilassati in camping village

Come deve essere la vacanza perfetta per riposare veramente, fare il pieno di energia e nello stesso tempo essere osservare le regole che ci permettono di salvaguardare il più possibile la nostra salute dai rischi legati al coronavirus ? Tra le soluzioni ideali per ritrovare l’equilibrio psico-fisico, in sicurezza e con molto spazio a disposizione spiccano le vacanze all’aria aperta, in un camping village di qualità: qui possiamo trovare comfort, aria aperta e tutto l’agio per vivere nel distanziamento sociale raccomandato da esperti e virologi.

La bellezza del territorio italiano ci offre molti scenari di pregio naturalistico in cui fare il pieno di energia e positività, e molte strutture confortevoli e spaziose, raggiungibili con la propria auto, al mare, vicino ai laghi o in mezzo ad aree verdi non lontane dalle città d’arte. La vacanza all’aria aperta è uno dei trend più vivaci dell’estate 2020, che segna non solo l’evoluzione degli spazi tradizionalmente intesi, ma un vero lifestyle e uno sviluppo eco-friendly del fare turismo capace di interpretare le esigenze delle persone. Offre, infatti, altissima qualità, varietà e possibilità di personalizzare i servizi, comfort e sicurezza delle sistemazioni, facilities moderne, in costante rinnovamento, senza anti-ecologico consumo del suolo. Lo stile di vita open air vede plus che in altri contesti sarebbero considerati limiti, perché sono le persone che definiscono i propri confini, creando le proprie esperienze e vivendo in totale sicurezza e senza costrizioni le proprie emozioni: il confine di una vacanza open air è solo l’orizzonte.



Questo tipo di vacanza è perfetta quando, come in questo momento, si ha la necessità di garantire a se stessi e ai propri cari lo spazio necessario per un adeguato distanziamento sociale, con la possibilità di essere totalmente indipendenti, soggiornando in bungalow, mobile home, lodge tent, dotati di ogni comfort, presenti negli open air village di ultima generazione come quelli di Baia Holiday, eccellenza italiana dal 1974 nell’ambito delle vacanze open air. Ogni struttura in Italia e in Croazia è di proprietà e ogni singolo aspetto della gestione è controllato internamente per riservare la massima attenzione agli ospiti, al loro benessere e alle loro esigenze, con servizi a 360° da vivere totalmente nelle strutture: plus assoluto per chi desidera arrivare, parcheggiare con comodità e non pensare più a nulla per tutta la durata del soggiorno. Le strutture aprono tutte entro il 29 maggio.

Tra le località in cui sono ubicati i Baia Holiday ci sono la Sardegna, con il suo splendido mare; il Veneto, a Cavallino Treporti, lungo una spiaggia pressoché infinita; in Friuli, nella baia di Sistiana, una delle più suggestiva di tutto l’Alto Adriatico, abbracciata dalla Riserva Naturale delle Falesie di Duino; il Lago di Garda, con vista su una delle isolette del Benaco. E per chi predilige stare in mezzo al verde, tra il mare e la città, è ideale il Roma Capitol in Lazio, alle porte della Città Eterna e vicinissimo alla costa di Ostia Antica, nell’area naturalistica della pineta di Castel Fusano.



Ciò che rende memorabile e sicura una vacanza in location all’aria aperta in uno dei camping village di Baia Holiday è la grandissima cura dei dettaglio, del verde, dei giardini, delle aree comuni, così come il rigore dei rigidi protocolli di igienizzazione e sanificazione, mai importanti come quest’anno, nel periodo post Covid-19. Senza dimenticare la priorità assoluta data alla sostenibilità e al rispetto del territorio ed elemento inscindibile dal benessere di chi è in vacanza.



Tutti i camping village garantiscono agli ospiti moltissimo spazio, con grandi viali alberati e lastricati per spostarsi a piedi o in bicicletta; la ricchezza delle dotazioni con mobili e finiture di qualità superiore; il design delle soluzioni abitative; l’ampio respiro delle piazzole, per far sì che ogni area venga percepita dagli ospiti come un piccolo mondo esclusivamente a propria disposizione.