Sondrio: una città che merita un weekend

LA CULTURA - Il tour di Sondrio non può che partire dal centro storico. Passeggiando tra le vie della città si possono ammirare storiche botteghe, i cui gestori espongono con grande orgoglio i prodotti enogastronomici tipici della Valtellina. Si parte dai formaggi Bitto e Valtellina Casera alle erbe di montagna perfette per tisane e infusi passando per vini pregiati a marchio DOC e DOCG. Una delle zone più caratteristiche di Sondrio è senza dubbio Scarpatetti, il suo quartiere popolato da artisti. Le case e le corti qui ricordano le dimore rurali di un tempo, costruite su più piani in legno e pietra, Sondrio può vantare ben tre musei: il MVSA, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, un luogo dove grandi e piccini possono conoscere la storia della Valtellina. Per i più piccoli vengono organizzati laboratori creativi mentre per gli adulti sono previste visite guidate. Il CAST, ovvero il CAstello delle STorie di montagna, situato all’interno del maniero Masegra che mira alla promozione e valorizzazione della cultura. All’interno del CAST si trova anche il nuovo museo mineralogico, che accompagna i visitatori alla scoperta dei minerali più belli e rari della provincia di Sondrio.



LA NATURA - Una volta usciti dalla città ci si immerge nella natura, con itinerari e percorsi in bicicletta o a piedi, sia per famiglie sia per sportivi. La Passerella sulle Cassandre è un ponte sospeso lungo 145 metri situato 100 metri sopra il torrente Mallero che collega due frazioni, Mossini e Ponchiera. Il nome di questo ponte deriva dalle Cassandre, ovvero le gole in cui il torrente si getta una volta uscito dalla vicina Valmalenco. Il percorso è percorribile sia a piedi sia in bicicletta e offre una veduta panoramica sulla Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino che è un itinerario che si sviluppa lungo il versante retico della Valtellina e collega Morbegno con Tirano, la Strada del Vino, invece, propone emozionanti E-Bike Wine Tour e Wine Trekking tra i terrazzamenti vitati della provincia di Sondrio adatti a tutti i tipi di turisti. Le varie proposte offrono la possibilità di sostare in cantine e degustare i prodotti tipici della vale.Da Sondrio si parte per raggiungere la Valmalenco, una valle che soprattutto d’estate e d’inverno si presta per accogliere gli amanti degli sport all’aria aperta con i numerosi itinerari e piste da sci presenti nel comprensorio. Il vicino Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, invece, è la meta perfetta per altre escursioni a contatto con la natura.