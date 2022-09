Sei castelli, tra storia e panorami mozzafiato

Ai viaggiatori alla ricerca d'idee e ispirazione per una gita fuori porta, ecco

6 castelli da visitare in Italia

La Rocca di Angera

Lago Maggiore

musei

della Bambola e del Giocattolo

La Rocca di Lonato del Garda

Brescia

Museo Ornitologico

Il Castello Ruspoli di Vignanello

Rete delle Dimore Storiche del Lazio

giardino all’italiana

Il Castello di Rocca Calascio

Abruzzo

Gran Sasso

Il Castel del Monte di Andria

Puglia

Federico II di Svevia

Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO

Il Castello dei Doria a Castelsardo

Sassari

Golfo dell’Asinara

Museo dell’Intreccio Mediterraneo

in questo scorcio d'estate suggeriti da Campeggi.com, fra set di celebri film e dimore storiche dal fascino senza tempo, dalla Rocca di Angera sul Lago Maggiore fino al Castello dei Doria a Castelsardo.- Sulla sponda lombarda del, è una delle eredità dell’influenza politica e culturale delle famiglie Visconti e Borromeo. Al suo interno si possono scoprire antichi arredi, sale affrescate, giardini di stampo medievale e uno deipiù insoliti d’Italia: quello. Da non perdere anche la salita alla torre, dalla quale si può ammirare il lago da un punto di vista privilegiato.– In provincia di, Monumento nazionale, è una delle più estese fortificazioni della Lombardia: dalle sue mura si gode un panorama impareggiabile sul Garda. All’interno anche un interessante. Ai suoi piedi si visita la Casa del Podestà, fra le più affascinanti case museo italiane, rimasta inalterata con le sue ricchissime collezioni di arte, i suoi antichi arredi, la straordinaria biblioteca.- Appartenente alla, il Castello Ruspoli di Vignanello (Viterbo) è una struttura cinquecentesca circondata da un fossato e che ancora oggi viene usata come residenza estiva dalla famiglia che le dà il nome. Fiore all’occhiello è il, un luogo romantico riconosciuto tra i giardini rinascimentali più belli e importanti d’Europa.- In, il Castello di Rocca Calascio, nella frazione omonima del comune di Calascio (L’Aquila), è una fortezza medievale posta a 1460 metri sul livello del mare, a due passi dal massiccio del. Considerato ancora oggi una delle principali fortificazioni abruzzesi e noto anche per essere stato set di diversi film, da Ladyhawke a Il nome della rosa, l’edificio offre uno spettacolo a 360 gradi sull’intero Appennino abruzzese ed è la meta ideale per gli amanti della natura e del trekking, oltre che per gli appassionati di cinema.- In, Castel del Monte di Andria, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è un’imponente fortezza che risale al XIII secolo, quandone ordinò la costruzione. L’edificio vanta una struttura più unica che rara caratterizzata da una pianta ottagonale che, su ogni spigolo, presenta una torretta della stessa forma e, proprio per queste caratteristiche e per la sua importanza storica, nel 1996 è stato inserito tra i- Il Castello dei Doria, a Castelsardo (), è arroccato su un alto scoglio che si affaccia sul. Circondato da ampie mura, oggi offre un panorama unico sulla costa sarda e ospita, oltre ad alcune riproduzioni di armi d’assedio, il(MIM), che racconta l’antica tradizione regionale e le diverse tecniche compositive che portano ancora oggi alla realizzazione di stuoie, cesti, nasse per la pesca e decori.