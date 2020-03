Scenografica San Marino, la Repubblica sul Monte Titano

Una storia antica quella di San Marino che, secondo la tradizione, prende avvio nel 301 quando il Santo omonimo, proveniente dalla Dalmazia fondò una città sulla sommità del Monte Titano. Da quel momento in poi la storia della piccola Repubblica è una storia di indipendenza e libertà. Ma San Marino è anche una meta turistica assolutamente incantevole, Ecco perché.



Il centro storico e i suoi monumenti - Il centro storico di San Marino si snoda nella parte alta del Monte Titano, a 750 metri sul livello del mare. Le possenti mura medioevali in pietra racchiudono il grande centro storico anch’esso tutto in pietra e vietato alle auto. Le tre Torri in cima al Monte disegnano l’immagine più conosciuta di San Marino e sono collegate tra loro da un percorso che corre lungo il profilo del monte fino a percorrerlo interamente. All’interno della Seconda Torre si può visitare il Museo delle armi antiche. Nella parte alta della città, si trova la Basilica del Santo e la Chiesetta di San Pietro. Nelle vicinanze, la Chiesa di San Francesco con annessa la pinacoteca risalente al secolo XIV.



Il cuore della cittadina - Non lontano ecco la chiesa dei Cappuccini e il Museo di Stato nel palazzo Pergami. Piazza della Libertà è il cuore della vita istituzionale del paese, qui sorge il Palazzo Pubblico (1894), sede del Consiglio Grande e Generale (il Parlamento). Il Palazzo è stato restaurato in occasione del centenario nel 2004 dall’architetto Gae Aulenti. All’interno del Palazzo nella sala visitabile, adibita alle sedute del Parlamento, si può ammirare un grande affresco risalente alla fine dell’800 dell’artista romano Retrosi.



La Galleria Nazionale - La Galleria Nazionale di San Marino ha sede nelle Logge dei Volontari, un magnifico edificio realizzato alla fine degli anni Trenta. Il museo si presenta con un allestimento che raccoglie una selezione di opere, tutte appartenenti alla Collezione d'Arte Contemporanea dello Stato di San Marino, composta da più di mille esemplari, di alcuni dei nomi più conosciuti della storia italiana del Novecento, quali Renato Guttuso, Emilio Vedova, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Corrado Cagli, Giuseppe Spagnulo, Enzo Mari, Luigi Ontani e altri, accanto a quelle di importanti autori della scena artistica sammarinese.



Artigianato e shopping - Il centro storico di San Marino, in una scenografia seducente offre centinaia di negozi e ristoranti dove fare shopping e gustare le prelibatezze locali. Qui è possibile trovare prodotti veramente unici: caratteristici oggetti di artigianato artistico, ricercatissimi francobolli, preziose monete della Repubblica (presso l’Ufficio Filatelico e Numismatico di Stato) e tradizionali creazioni in ceramica. Emozioni che hanno la forma di oggetti antichissimi da desiderare, da acquistare, da custodire.



I sapori di San Marino - La Repubblica di San Marino vanta un’antica e autentica tradizione contadina e gastronomica: i campi di cereali, di erba medica insieme a vigneti, oliveti e altri ambienti naturali, compongono l’intero mosaico del paesaggio agrario che circonda l’imponente massiccio calcareo del Monte Titano. La coltivazione della vite e dell’olivo ha in Repubblica una tradizione millenaria. L’apicoltura è presente da tempo immemorabile. Gli allevamenti sono specializzati nei settori carne e latte.



San Marino a tavola - Prodotti eccellenti e una cucina da gourmet: tra i primi piatti, tagliatelle, strozzapreti, ravioli, cappelletti, passatelli. Poi carni alla brace, piatti che profumano di latte e formaggi, il buon pane, la piada, l’olio extravergine di oliva, il tutto accompagnato dagli ottimi vini del Consorzio Vini Tipici come i rossi Brugneto, Tessano e Sterpeto o i bianchi fermi,Biancale, Roncale e Caldese. Tra i dolci il bustrengo, il cacciatello, la ciambella da gustare con il Moscato o il pregiato passito di uve moscato Oro dei Goti. Da non dimenticare tra i dessert, inoltre, le famose e gustose torte Tre Monti e Titano, prodotte artigianalmente a San Marino fin dal 1942.



Sport e attività all’aria aperta - Situata sul Monte Titano, la Repubblica di San Marino è la meta ideale per chi ama la natura e la vacanza attiva. Ricca di parchi e sentieri, è l’ideale per gli appassionati di trekking, mountain bike e free climbing. Nel piccolo aeroporto di Torraccia, l’Aeroclub San Marino organizza voli turistici con aerei ultraleggeri, per ammirare la bellezza del paesaggio dall’alto. Percorsi nel verde, boschi secolari e aree attrezzate sono l’ideale per godersi un piacevole ristoro, una passeggiate in mezzo alla natura lungo i numerosi sentieri del territorio sammarinese o più semplicemente una corsa in bicicletta nell’incantevole cornice delle colline appenniniche e del Montefeltro.



