Sarà un Natale luminoso, da Brescia ad Alberobello

Brescia Illumina - Il tradizionale Buon Natale Brescia è quest’anno un dono per tutti, incastonato fra le maglie dei tanti divieti e limiti, personali e collettivi, con l’intento di dare alla città il senso della casa in cui i bresciani passeranno le festività natalizie. “Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella” scriveva William Blake”: Brescia, quindi, è addobbata per una festa in famiglia con il progetto Brescia Illumina. Le piazze e le vie sono accese di bellezza e calore con luci e decorazioni, per alleggerire gli animi e far brillare lo sguardo. La città s’illumina per dare segno di sé e del suo potenziale nel definire il futuro. In particolare, piazza Loggia diventa un grande ed emozionante Album dei Ricordi. Tante le immagini proiettate sul palazzo simbolo di Brescia, per rievocare la città di ieri, ma con la voglia di immaginare quella di domani.



A Merano il Calendario d’Avvento dei Desideri - In Piazza Duomo a Merano ogni giorno fino alla Vigilia di Natale si apre una suggestiva finestra del Calendario dell’Avvento Fondazione Lene Thun ONLUS. Si tratta di una mostra solidale davvero speciale, che riporta le suggestive immagini delle Sfere dei Desideri, piccole grandi opere realizzate dai bimbi in cura nelle oncoematologie pediatriche degli ospedali italiani durante i laboratori di ceramico-terapia offerti gratuitamente dalla Fondazione Lene Thun ONLUS. Ogni apertura del calendario sarà un modo per "abbracciarsi con il cuore" e le persone, distanziate, potranno assistere all’evento ogni giorno, sul far della sera.



Venezia - Il Ponte di Rialto, grazie alle proiezioni e dissolvenze, si è trasformato in un libro su cui scorrono alcune delle pagine più significative della storia di Venezia. La struttura in pietra del ponte si accende di immagini che, in occasione del “Natale di Luce 2020”, ricordano in rapida sequenza alcuni dei momenti e dei protagonisti della storia, dell’arte e dell’architettura veneziana.

Piazza San Marco si illumina invece con “Natale Digitale” e l'installazione artistica di Fabrizio Plessi, un albero della vita fatto di luce tecnologica per lanciare da Venezia un messaggio positivo e di speranza.



A Trieste lo spettacolo scintillante di Piazza Unità d’Italia - Già da novembre Piazza Unità d’Italia, la piazza più grande d’Europa affacciata sul mare nonché salotto della città, si è accesa in tutta la sua bellezza con 24 grandi abeti illuminati e una scintillante stella cometa. Ad allietare i passanti risuonano piacevoli musiche natalizie della tradizione mitteleuropea ed internazionale ed in lontananza, sul colle tergestino, si scorge la torretta della Casa del Capitano del Castello di San Giusto illuminata in tutto il suo splendore da emozionanti sequenze di giochi di luci con cambi colore ad effetto. Anche le altre vie del centro e dei rioni ed i luoghi di culto cittadini risplendono grazie alle luminarie sospese e ad altri 50 abeti addobbati per l’occasione.



San Marino, anche i mercatini – Luci e suoni sulle dolcissime note dello Schiaccianoci di Čajkovskij fanno diventare magica la già spettacolare Piazza della Libertà a San Marino; inoltre, Marino la Galleria Cassa di Risparmio si è trasformata in un luogo in cui i bambini possono leggere e imbucare le proprie letterine e soprattutto mettersi in contatto diretto con Babbo Natale, che risponderà loro, in diretta streaming, dalla sua casetta in Lapponia. E la Repubblica del Titano non si fa mancare nulla:iI tradizionali mercatini di Via Eugippo, Via Donna Felicissima e Piazzale Cava Antica accoglieranno i visitatori con le caratteristiche baite in legno. I 38 espositori presenti propongono articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food ed eccellenze “Made in San Marino.”



Mondolfo, passeggiata nell’arte - Originalissima la trovata natalizia di Mondolfo nelle Marche: un‘installazione nel chiostro del Complesso Monumentale di Sant’Agostino, è dedicata al tema della natività e a Colui che “venne tra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto”. Si tratta di una magica passeggiata tra le tenebre, rischiarata dalle luci delle Natività riprodotte in formato gigante, di grandi autori quali Francesco di Giorgio Martini, Giotto, Andrea Mantegna, Carlo Crivelli, Cosmé Tura, Federico Barocci, Lorenzo Lotto, Raffaello Sanzio nel suo giubileo, fino a conoscere i particolari della Transavanguardia, con Mimmo Paladino, Francesco Clemente e Felice Casorati. Fino al 2 febbraio.



A Volterra il Natale dell’alabastro - È la luce che nasce dall’alabastro la protagonista dell’installazione di design “Arnioni in piazza”, cuore di Volterra/Lumina, primo Natale dell’alabastro a Volterra, una serie di iniziative che saranno l’occasione per coniugare rigenerazione e creatività, mettendo in luce le potenzialità della pietra trasparente volterrana, versatile, raffinata e dalle mille sfumature. Il progetto 22 designer per 22 artigiani, a cura dalla designer internazionale Luisa Bocchietto, è uno dei progetti più significativi del dossier di candidatura di Volterra a Capitale italiana della cultura 2022.



Alberobello, i trulli colorati – Nella bella città pugliese gli ospiti troveranno le luci sui trulli come ogni anno, ma con una grandissima novità: l’illuminazione in Aia Piccola per la prima volta. E poi le proiezioni su Belvedere e Trullo Sovrano che faranno da cornice al «Christmas lights» 2020 del rione Monti. E ancora: gli addobbi per le strade, l’albero di Natale, un chilometro di ghirlande, 500 palle colorate, 1500 lampadine per accedere Alberobello di calore e colore. E di speranza soprattutto.