San Valentino: due cuori e una Spa

San Valentino è un momento speciale in cui regalarsi una pausa di relax e tenerezza . Per ritemprarsi dalle fatiche e dallo stress della vita quotidiana e insieme per ritagliarsi un momento speciale da dedicare a noi stessi e alla persona del nostro cuore, ci sono strutture alberghiere capaci di trasformare un rito di benessere in esperienza capace di rubare il cuore.

ASMANA WELLNESS WORLD – FIRENZE – E’ la più grande day SPA d’Italia, che offre un’esperienza di lusso con un prezzo accessibile È aperta tutto l’anno, sette giorni su sette, dalle dieci fino a mezzanotte (con orari prolungati nei fine settimana e festivi). Propone un vero mondo di acqua con piscine interne ed esterne, vasche dotate di idromassaggi per ogni parte del corpo, cromoterapia e percorsi Kneipp. Nella Grotta si trova una cascata interna di 8 metri, mentre al centro dell’Hammam, il più grande d’Italia, si trova la piscina ottagonale riscaldata, intorno alla quale si sviluppano il Tiepidarium, la Stanza del-la Schiuma ed i due bagni di vapore: Purificante e Sensoriale arricchiti da diversi oli essenziali. Saune, stanze relax e rituali e massaggi speciali per ritemprarsi insieme alla nostra persona speciale.

HOTEL CÆSIUS THERMÆ SPA – BARDOLINO (VERONA) – Le incantevoli atmosfere del lago di Garda sono la perfetta cornice di una struttura alberghiera vocata al wellness. Il grande centro benessere dispone di piscina coperta (200 metri quadrati) con annessa quella per l’idromassaggio (80 metri quadrati), calidarium, sauna, mediterraneo, solarium, docce emozionali, vasca fredda e confortevoli aree relax dove ritemprarsi con tè e tisane. In più, a pagamento è possibile usufruire di una zona wellness privata per 2/4 persone, comprensiva di laconicum, calidarium, hammam, lettino per massaggio e angolo dedicato al relax. Il Cæsius Beauty Center è invece dedicato alla bellezza e ai trattamenti più disparati riservati al viso, antistress e antiage, pedicure, manicure e tutto quanto si possa desiderare per un aspetto fresco e luminoso. il Centro Termale, infine, offre l’opportunità di cure idropiniche, tre vasche per l’ozono-terapia, nonché fisioterapia, fisiocinesiterapia termale, docce emozionali e irrigazioni nasali e orali.

PARK HOTEL IMPERIAL - LIMONE DEL GARDA - Sempre sul Lago di Garda gli innamorati posso godersi un fine settimana di cuore presso una strttura elegante e di prestigio. La SPA è a disposizione degli innamorati con una Soft Sauna, lo Steam Bath, la Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall), la Infinity Pool (da 31° a 35° C) all’aperto. Naturalmente ci si può rilassare con massaggi e altri ritual di wellness e godersi una romantica cena per due.

QC TERME BAGNI DI BORMIO – BORMIO - La filosofia QC Terme riprende la tradizione di benessere propria della Roma imperiale e offre strutture in grado di regalare grandi emozioni da vivere in compagnia del proprio partner. Bormio è una stazione turistica di montagna multi-sport, dove è possibile sciare tutto l’anno, in un comprensorio con 115 chilometri di piste. Nella Alpine SPA si può godere di un’acqua termale naturalmente calda (37-43 °C) che sgorga da 2.000 anni in diverse fonti nel Parco Nazionale dello Stelvio e si utilizzano gli antichi bagni romani. Nelle Terme Bagni Vecchi si compie un vero tuffo nella storia lungo oltre duemila anni, dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una delle sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica all’aperto a picco sulla conca di Bormio. Nelle Terme Bagni Nuovi ci si immerge invece in un’atmosfera di aromi, luci, immagini e colori. Da non perdere un bagno nella grotta sudatoria naturale che conduce a una delle sorgenti di acqua termale.

RIMSKE TERME - DVOR - SLOVENIA - Immaginate tre strutture con ampie finestre, affacciate sulle colline slovene e immerse in un bosco di alberi secolari, fra cui cedri, hiba giapponesi e gigantesche sequoie; in questa cornice sorgono le Terme Rismke, edificate sui resti di antiche terme romane in prossimità di una sorgente d’acqua naturalmente calda, immerse nella quiete della campagna, ma a una sola ora di auto dalla frizzante Lubiana. Le Terme Rismke, celebri per le proprietà benefiche dell’acqua delle fonti a cui attingono, sono anche note perché sono un luogo in cui si sprigionano energie positive, ideali per ritrovare l’equilibrio e l’armonia, per ricaricarsi e ritrovare forza e vitalità. La tranquillità del luogo, l’accuratezza e la ricercatezza di ogni dettaglio le rendono ideali per trascorrere momenti super romantici in occasione della Festa degli Innamorati.

WELLNESS REFUGIUM & RESORT HOTEL ALPIN ROYAL DI SAN GIOVANNI (BZ) - Un regalo di benessere e di charme, che fa bene al cuore. È al Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal di San Giovanni (BZ) fra le maestose cime della Valle Aurina, dove si può sciare su alture che superano i 2.500 metri, per poi rifugiarsi nel mondo wellness di 1000 mq che trae linfa dalla rivitalizzante natura alpina, in un’armonia di materiali pregiati, aromi inebrianti, i calori delle saune, dalle diverse temperature e fragranze. Sembra di percepire l’atmosfera delle malghe della Valle Aurina nella nuova Sauna Malga Alpina a 90°, c’è poi la Stubensauna tirolese in legno locale e vapore intenso, il bagno turco alle erbe a 50° per momenti sensuali rilassanti, il Laconium a 55° delicato e rigenerante, la sauna a raggi infrarossi, che stimola la circolazione, e la stanza del fuoco. e poi una stanza decorata di petali di rosa, cuori e candele.