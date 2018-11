Roma in testa alle città italiane che amano gli animali

Il motore di ricerca viaggi momondo.it ha analizzato i propri dati per scoprire quali sono le città italiane con il maggior numero di sistemazioni pet-friendly dove trascorrere tutti insieme una vacanza indimenticabile. Ecco un elenco.



Veneto ed Emilia Romagna in testa - Sebbene sia Roma a guidare la classifica delle città dello Stivale che offrono la maggiore scelta in termini di alloggi che ammettono animali, sono due le regioni che si distinguono per l’apertura ad accogliere gli amici a quattro zampe: Veneto ed Emilia Romagna, rispettivamente con ben tre e due città all’interno della top 10, che comunque è questa: al primo posto Roma, quindi Rimini, Napoli, Firenze, Venezia, Milano, Jesolo, Riccione, Palermo e Verona.



Roma - Chi sceglie la capitale per un viaggio insieme a un amico a quattro zampe, non avrà difficoltà a trovare una struttura ricettiva che li accolga, essendo Roma la città italiana con il maggior numero di alloggi pet-friendly. Per gli amanti dei gatti, tappa obbligata alla scoperta di una celebre colonia felina che popola le vie del centro storico e l’antico Foro.



Rimini - La perla della Riviera Romagnola, non solo ha molte strutture alberghiere che accettano animali, ma sono numerosi anche gli stabilimenti balneari dove è possibile godersi la vita da spiaggia insieme a Fido. Dal 1° giugno 2018, inoltre, un’ordinanza comunale ha dato il via libera a bagni e tuffi in mare per i cani.



Firenze – Il capoluogo toscano è all’avanguardia per quanto riguarda iniziative dedicate agli amici a quattro zampe: prima tra tutte gli “aperidog” in locali dotati di spazio all’aperto, dove gli animali – mentre i padroni sorseggiano l’aperitivo – sono intrattenuti da un educatore in percorsi di mobility dog adatti anche ai non allenati, con tanto di stuzzichini finali per gli ospiti a quattro zampe.



Venezia – E’ il luogo ideale per chi viaggia con gatti che non potranno sentirsi soli nella città veneta, da secoli popolata dai piccoli felini che, indipendenti e indisturbati, se ne vanno a zonzo per le calli a ridosso della laguna. I gatti in giro sono molti, un po’ perché durante i viaggi verso l’Oriente ai tempi della Serenissima per cacciare i topi. È possibile trovare, inoltre, alcune aree verdi ideali per chi viaggia con un cane e non mancano le strutture ricettive pet-friendly, che valgono a Venezia un posto a metà della top 10.



Jesolo - E' una meta perfetta per vacanze al mare insieme agli animali domestici. La cittadina in provincia di Venezia, infatti, si distingue per la presenza di alloggi e numerose spiagge dove saranno i benvenuti: sono nati qui, infatti, alcuni stabilimenti dedicati a Fido, dove i cani possono entrare liberamente e godere di spazi opportunamente attrezzati con guinzagli, ciotole, doccette, percorsi di gioco, spazio per il movimento in battigia.



Riccione –Sarà facile trovare a Riccione spiagge accessibili e strutture ricettive che li accolgano: un consorzio di alberghi, ristoranti, negozi e stabilimenti balneari è infatti all’opera per fare di Riccione la prima destinazione pet oriented d’Italia.



Palermo – Nel capoluogo siculo non mancano le strutture ricettive pet-friendly. Oltre alle comuni aree verdi, il capoluogo siciliano ospita anche un parco di divertimenti per cani, dove è possibile svolgere attività ludiche, sportive e di relax insieme al fedele compagno. I gattofili, poi, potranno scoprire il primo neko café del Sud Italia, in cui trovare ristoro circondati dai gatti che abitano in pianta stabile il locale.



Verona – La magnifica città veneta chiude la top 10 per il gran numero di alloggi che accolgono i viaggiatori a quattro zampe. Probabilmente il migliore itinerario da fare insieme è quello lungo l’Adige, che circonda il centro storico: qui è possibile godere di scorci unici e ammirare le chiese, le fortezze e i ponti sul fiume, e anche gli animali saranno più che soddisfatti della passeggiata.