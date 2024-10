Primo foliage: dieci borghi italiani da visitare in autunno

APRICALE, Imperia – Anche in Liguria si trovano borghi e villaggi interessanti circondati da una natura che in autunno si veste di colori spettacolari. Nell'Imperiese sono molte le valli che regalano splendidi colori: per esempio, il borgo di Apricale, è circondato da bellissimi boschi, nei quali si possono effettuare bellissime passeggiate a piedi, in bici e a cavallo, tra pascoli, rocce e boschi di castagni e noccioli. Il borgo, visto in lontananza, sembra un presepe, con le sue casette colorate e abbarbicate al crinale della collina.