Parco Sigurtà: straordinarie fioriture in provincia di Verona

Con l’arrivo della bella stagione, il Parco Giardino Sigurtà si accende di mille tonalità con oltre un milione di tulipani, iris e alle 30.000 rose che colorano il famoso Viale delle Rose.



Ispirato al Bois du Boulogne - Dal 1978 (anno di apertura al pubblico) il Parco giardino ha accolto milioni di visitatori attratti dalla sua bellezza floreale e botanica, che si può ammirare nei 600.000 metri quadrati di prati e boschi. Il parco ospita al suo interno specchi d’acqua, migliaia di specie diverse di piante, un elegante Castelletto, aree didattiche e un grande labirinto, composto da oltre 1500 piante di tasso che superano i due metri. Ci sono voluti ben due anni per progettarlo alla perfezione e il doppio di tempo perché le piante raggiungessero l’altezza ottimale. La torretta al centro, meta finale di chiunque provi a risolvere il suo enigma, è ispirata a quella francese del parco Bois de Boulogne di Parigi: un dettaglio molto elegante che si sposa perfettamente con l’atmosfera del parco.



Predomina il giallo - Alla fine dell’inverno il Parco si colora del giallo acceso degli arbusti di forsizia: si tratta di una pianta la cui altezza varia da 1 a 3 metri e i suoi fiori, che si mostrano alla fine dell’inverno sono color giallo – cromo, il colore preferito da Van Gogh. Originaria dell’Asia Orientale, la forsizia sorge in diversi punti del Parco e deve il suo nome a William Forsyth, uno dei fondatori della Royal Horticultural Society, ovvero una delle più famose organizzazioni mondiali dedite all’agricoltura e la più importante realtà legata al mondo del giardinaggio della Gran Bretagna.



Tulipanomania - Con il giungere della primavera, grazie alle temperature più miti e alle maggiori ore di luce a disposizione, i prati del Parco si vestono di mille colori: i crochi dalle tonalità lilla, azzurro o viola lasciano il posto alle fioriture tipiche del periodo. Protagonista di marzo ed aprile è Tulipanomania, la fioritura di tulipani più importante in Italia e la seconda a livello europeo. Con oltre un milione di coloratissimi tulipani, tra cui anche giacinti, muscari, narcisi, allium, myosotes e fritillarie si può definire un vero e proprio evento che, anno dopo anno, attira migliaia di visitatori conquistati dagli accostamenti di colori e dai profumi.



In aprile predomina il rosso - Dagli ultimi giorni di aprile alla metà di maggio gli iris colorano il Viale delle Fontanelle e la Passeggiata Panoramica con i loro petali giallo, arancione e viola, in un cromatismo tutto da ammirare e fotografare. Nel linguaggio dei fiori l’iris trasmette sentimenti profondi e positivi come affetto, amicizia, saggezza e speranza. Le peonie sono piante ornamentali che al Giardino fioriscono in primavera nelle vicinanze dell’Eremo. Originari dalla Cina, i fiori di questa pianta, molto grandi si mostrano nei toni del rosso, del rosa e del porpora. Sono molto profumate e ne esistono differenti varietà.



Migliaia di rose - Trentamila boccioli di rosa, invece, sono pronti a fiorire a maggio nell’ormai conosciuto Viale delle Rose, un percorso lungo oltre un chilometro che accoglie questi affascinanti fiori in due varietà Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda. Curiosamente il viale venne realizzato per creare un effetto visivo in cui il castello scaligero di Valeggio s/M sembra sorgere all’interno delle mura del Parco: una veduta che si può ammirare per oltre sei mesi, grazie alle qualità rifiorenti delle rose.



