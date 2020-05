Noto: un’Infiorata coraggiosa per ripartire

Noto: un'Infiorata per ripartire Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 12 di 14 ente-del-turismo 13 di 14 ufficio-stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

“La Bellezza è più forte della paura e questo Noto l'ha sempre dimostrato”: all’insegna di queste parole, pronunciate in streaming da Beppe Fiorello, si è svolta sabato 16 maggio l’edizione speciale dell’Infiorata di via Nicolaci, a Noto, il comune gioiello del barocco siciliano in provincia di Siracusa. Gli instancabili infioratori hanno realizzato un’Infiorata simbolica, come segnale di ripartenza e resilienza, con un grande arazzo fiorito sulla pavimentazione della storica via Nicolaci che si è coraggiosamente vestita a festa, anche senza che la festa potesse svolgersi. Il momento clou dell’evento è stato in compagnia del cantautore Mario Incudine, il quale ha passeggiato per le vie deserte del centro storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, offrendo ai cittadini chiusi in casa e agli spettatori in diretta streaming il suo “Cunto” speciale di amore e resilienza per Noto, la Sicilia e il mondo intero, accompagnato dal suono della chitarra e dei tamburi tradizionali.