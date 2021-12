Natale: in viaggio tra i borghi presepe

L’Italia è uno scrigno delle meraviglie. A Natale in particolare, ci sono borghi e piccole città che si trasformano in luoghi incantati, capaci di trasudare religiosità e una spiritualità intensa e commuovente. Eccome alcuni, da Nord a Sud, perfette cartoline natalizie e veri e propri borghi presepe.

GRECCIO, Rieti - Il borgo è completamente immerso nello spirito del Medioevo, con le sue stradicciole lastricate e le piccole case in pietra. Il presepe, dice la storia, è nato qui: proprio in questa piccola città, San Francesco d'Assisi allestì nel 1223 la prima sacra rappresentazione della Natività.

MATERA - La città, di per sé un grande museo a cielo aperto, a Natale si trasforma in una magica cartolina: gli antichi rioni dei Sassi, un tempo considerati "vergogna d'Italia" per le condizioni di vita in cui versavano i suoi abitanti, sapientemente illuminati trasmettono un’atmosfera suggestiva e incantevole.

TELLARO, La Spezia - Questo piccolo borgo di pescatori liguri, arroccato su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia, è la frazione più orientale del comune di Lerici. Amato da poeti e scrittori (qui visse a lungo Mario Soldati), Tellaro ospita la tradizione del "Natale dei Sommozzatori", con la statua di Gesù Bambino che viene portato dal mare lungo le strade illuminate dalle sole candele, fino al presepio.

PRETORO, Chieti - Situato sul versante orientale della Majella, Pretoro sembra sorgere direttamente dalla roccia della montagna. Il paese è un fitto reticolo di stradicciole e vicoli, disposti a forma vagamente triangolare ai piedi del castello. Fa parte dei Borghi più belli d'Italia.

ORTE, Viterbo - Ha una struttura compatta a pianta ellittica che si adatta perfettamente alla forma del colle sul quale sorge. La città è edificata su uno sperone di tufo che domina la Valle del Tevere e per questo può essere scorta da molto lontano. Il centro storico offre atmosfere medievali particolarmente suggestive nel periodo natalizio.

CIVITA DI BAGNOREGIO, Viterbo – Un minuscolo villaggio che occupa completamente la sommità di una collina nella valle dei calanchi, un'area situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere, e fa parte del circuito "I borghi più belli d'Italia". Per la sua posizione suggestiva e il suo impianto medievale è meta di numerosi turisti ed è stato più volte utilizzato come set cinematografico. Si raggiunge solo a piedi, lungo una passerella panoramica a gradini.

BARGA, Lucca - Siamo nel cuore della Garfagnana, in Toscana. Il villaggio sorge a 410 metri sul livello del mare, sul Colle Remeggio nel cuore della Media Valle del Serchio, con archi, piazzette, stradine intricate sulle quali affacciano palazzi e dimore. Al villaggio, Giovanni Pascoli ha dedicato una bella poesia, intitolata "L'ora di Barga".

SORANO, Grosseto – Restiamo in Toscana: Sorano è una antica città etrusca fondata su una rocca e cinta da imponenti mura difensive. Il centro abitato è adagiato ai piedi della rocca, adagiato su una rupe di tufo: per la sua conformazione è anche conosciuta come la Matera della Toscana.

VIPITENO, Bolzano – Situata a soli 15 chilometri dal passo del Brennero, la pittoresca cittadina ospita uno dei cinque celebri mercatini natalizi altoatesini. Le stradine del centro medievale, con gli antichi palazzetti cinquecenteschi nei colori pastello e tutti addobbati con decorazioni e lucine, sono una splendida cartolina natalizia.

CERVARA DI ROMA, Roma - Siamo a una settantina di chilometri dalla capitale: il borgo è composto da una manciata di case, tutte abbarbicate alla cima di un aspro pendio dei monti Simbruini, ai confini con l’om9onimo parco regionale. la cittadina è celebre per le sculture intagliate nelle pareti rocciose, per i dipinti lasciati dagli artisti ospiti della città sui muri degli edifici lungo le stradine tutte a saliscendi.