Halloween nei luoghi da paura: le città e i borghi fantasma più spaventosi

Altro che Halloween: in Italia esistono borghi e intere città abbandonati dai loro abitanti e trasformati in luoghi fantasma, dopo essere stati colpiti da reali eventi catastrofici. In molti di questi si sono sviluppate leggende e storie da paura, da raccontare e ricordare per esplorare aspetti nascosti della cultura italiana e preservare la memoria collettiva di una comunità. In occasione di Halloween, ma anche in ogni altro periodo dell’anno, possono diventare mete ideali per coloro che cercano un contatto più profondo con un territorio e la sua cultura.