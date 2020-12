Lonely Planet: la top ten del Bel Paese

Ecco dunque le 10 meraviglie italiane, così come sono descritte nel volume fotografico La classifica del mondo di Lonely Planet, dove potrete scoprire tutte le 500 destinazioni più emozionanti del pianeta. Per viaggiare con la mente, in attesa di poterlo fare sul serio.



Costiera Amalfitana - Nonostante le folle estive attirate dalla sua grande fama, la Costiera Amalfitana vi conquisterà. Il mare blu, la tortuosa strada litoranea e le scogliere ricoperte di macchia mediterranea sono semplicemente magnifici. Giri in vespa, sole e spiagge ma l’anima della Costiera Amalfitana vive sulle colline, lungo secolari lungo secolari sentieri di montagna.



Pompei - Varcate la Porta Marina e di colpo vi ritroverete ai tempi dell’antica Roma, in mezzo a una folla che scende verso il Foro, proprio come probabilmente stavano facendo i pompeiani 2000 anni fa al momento dell’eruzione del Vesuvio. C’è molto da vedere: il Tempio di Iside, che ispirò a Mozart Il flauto magico, la Casa del Poeta Tragico, il popolarissimo lupanare con le sue immagini erotiche, l’anfiteatro erboso e le Terme Stabiane.



I Sassi di Matera - Matera, la città troglodita più antica al mondo dopo Aleppo e Gerico, sorge su un altopiano calcareo e lungo un profondo burrone crivellato di case scavate nella roccia, i famosi Sassi. Queste abitazioni rupestri sono Patrimonio dell’Umanità. In questo labirinto di scale e vicoli, tra musei e caffè rupestri, hotel scavati nella roccia e chiese affrescate, si avverte il senso profondo della storia.



Colosseo - Questo immenso anfiteatro è forse il sito antico più emozionante di Roma. I tour guidati includono l’ipogeo, cioè. i sotterranei, dove i visitatori scoprono il ‘dietro le quinte’ di questi cruenti spettacoli. Nonostante la sua macabra finalità, l’arena possiede un’innegabile eleganza, soprattutto dopo i consistenti restauri.



Pantheon - Sembra impossibile che il Pantheon esista da oltre 2000 anni, ma è proprio così. Fatto costruire da Marco Agrippa tra il 27 a.C. e il 14 d.C., fu poi riedificato dall’imperatore Adriano intorno al 126 d.C. e da allora è stato il modello per quasi ogni edificio neoclassico esistente. All’interno la cupola più grande al mondo lascia tuttora senza fiato i visitatori.

Piazza del Campo e il palio di Siena - Questa splendida piazza di mattoni rossi attorniata da palazzi gotici è il centro della vita sociale di Siena fin dal XII secolo, quando il Governo dei Nove ne ordinò la pavimentazione con mattoni disposti ‘a coltello’, fece affrescare il Palazzo Pubblico e costruire la Torre del Mangia, con 332 gradini. Dall’alto della torre si può ammirare la piazza, dove due volte all’anno si svolge lo spettacolare Palio, una tradizione che risale al Medioevo.



La cupola del Duomo di Firenze - Recuperate energie con un caffé e qualche cantuccino prima di affrontare i 463 gradini della cupola del Duomo di Firenze. La salita è ardua, ma ammirare da vicino gli splendidi affreschi del Giudizio Universale del Vasari non è una cosa che capita tutti i giorni. La ricompensa, una volta giunti in cima, è un indimenticabile panorama a 360 gradi su una delle città più belle d’Europa.



Gli Uffizi - Sfolgorante, travolgente, stupefacente, esaltante: come descrivere la visita di questo storico palazzo-museo da 101 sale di fama mondiale? Qui sono custoditi circa 1500 tra i capolavori più straordinari al mondo, che coprono un arco di cinque secoli, dal XIII al XVIII, lasciati in eredità dai Medici.



I mosaici di Ravenna - Gli otto monumenti di Ravenna Patrimonio dell’Umanità smentiscono la definizione del Medioevo come un periodo buio e di arretratezza. In effetti il declino di Roma consentì l’ascesa di Ravenna, che assunse il ruolo di capitale nel 402 d.C. I mosaici del Mausoleo di Galla Placidia sono così brillanti che ispirarono al compositore americano Cole Porter la canzone ‘Night & Day’.



Lago di Como - L’incantevole Lago di Como è di origine glaciale, essendosi formato nella cavità scavata da un esteso ghiacciaio. Incorniciato da verdi montagne, l’idilliaco specchio d’acqua blu gode di un mite microclima e vanta splendide ville liberty, sontuosi giardini e un entroterra selvaggio. Da sempre meta di celebrità, il Lago di Como è un connubio di fascino e glamour al quale è impossibile resistere.



