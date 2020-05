L’Italia riparte, anche dai suoi Grandi Giardini

Per la fase due , quella della ripartenza, Grandi Giardini Italiani ha riaperto i cancelli di luoghi meravigliosi, eden protetti dove potersi rifugiare dopo le settimane di chiusura forzata: i parchi in cui recuperare un contatto autentico con la natura più rigogliosa.

I giardini sono veri e propri musei all'aria aperta, ricchi di tesori artistici e architettonici da conoscere e visitare in sicurezza e tranquillità. Visitare un giardino può essere oggi una vera e propria terapia anti-stress, per riabituarsi a stare nuovamente all'aria aperta. Certo, ci sono nuovi modelli di visita, forse anche migliori con le norme di distanziamento sociale in atto. E’ possibile vivere e apprezzare i giardini, non solo dal punto di vista botanico e artistico, con le loro bellezze, ma anche per il silenzio e il relax che dona ogni passeggiata nel verde.

Ecco i parchi aperti - Grandi Giardini Italiani annovera nel proprio circuito i giardini più belli d'Italia. Tra questi, i primi che hanno aperto i battenti all’inizio di maggio sono: Parco Pallavicino (Verbania) Giardini Botanici di Villa Taranto (Verbania), Reggia di Venaria Reale (Torino), l'Oasi Zegna (Biella), Villa Olmo (Como), Giardini di Villa Melzi d'Eril (Como), il Vittoriale degli Italiani (Brescia), Parco Comunale Angelo e Lina Nocivelli (Brescia) Villa Cipressi (Lecco), Villa Durazzo Pallavicini (Genova) Parco Storico Villa Serra (Genova), Villa Durazzo (Genova), Parco delle Terme di Levico in Trentino Alto Adige. Ma ci sono anche Giardino Giusti (Verona), Castello di San Pelagio (Padova), Giardino Monumentale di Valsanbizio (Padova), Villa Trissino Marzotto (Vicenza), Giardino Giusti (Verona), Labirinto della Masone (Parma), Villa Imperiale (Pesaro), Palazzo Colonna (Roma), Castello Ruspoli (Viterbo), Fondazione Nicola Del Roscio (Latina), Sacro Bosco di Bomarzo (Viterbo), Le Stanze in fiore di Canalicchio (Catania), Fondazione La Verde La Malfa (Catania). Di imminente apertura il Parco della monumentale Rocca di Lonato del Garda (Bs) da cui si gode una vista incomparabile sul lago e i giardini della vicina Casa del Podestà.

Il Network - Grandi Giardini Italiani è un circuito nato nel 1997 con l'obiettivo primario di far conoscere al pubblico l'immenso patrimonio artistico e botanico dei giardini italiani, facendo scoprire il ruolo creativo e culturale dei giardini tra fioriture ed eventi. Il network si pone l'obiettivo non solo di valorizzare i giardini italiani, ma anche di creare posti di lavoro qualificati, in grado di sostenere la crescita delle proprietà.

Per ulteriori informazioni: www.grandigiardini.ithttps://www.grandigiardini.it