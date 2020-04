Slovenia, un Paese che ti tiene in forma

Proprio per questa ragione l'offerta di vacanze attive, quando sarà possibile, non è solo estremamente variegata, ma è anche in armonia con le particolarità locali e con l’ambiente.



Il paradiso dell’escursionismo - Se siete amanti del trekking, le montagne slovene sono il luogo di vacanza ideale. Vi attendono oltre 10.000 chilometri di sentieri, percorsi escursionistici e ciclabili che regalano scorci panoramici indimenticabili. Dopo l'attività sportiva ci si può coccolare nei numerosi centri benessere, regalandosi un po' di meritato relax, o gustare qualche specialità gastronomica in uno dei 175 rifugi alpini.



Scoprire la Slovenia in bicicletta - In Slovenia si può andare in bici tutto l’anno: quasi ovunque la stagione ciclistica inizia, infatti, in aprile e si chiude a novembre, tranne che in Istria, sulla costa, dove è sempre possibile pedalare grazie all'influenza del clima mediterraneo. Appena superato il confine, non potrete non notare la varietà del paesaggio: montagne, colline, grotte, valli e fiumi. Considerando le caratteristiche di questo territorio, non sorprende che il ciclismo sia amato e praticato in tutte le sue forme, da quello su strada alla mountain bike, dai parchi ciclistici (bike park) alle pedalate in famiglia.



In bici nella miniera - All’interno del Geopark Karavanke, patrimonio Unesco, ad esempio, si trova un MTB park tra Slovenia e Austria che offre una pista ciclabile di 6 km, unica nel suo genere, che scorre nelle profondità della terra. Alla luce delle lampade frontali, una guida vi accompagnerà lungo le gallerie della miniera in disuso che attraversa la montagna, svelandovi i segreti del mondo sotterraneo del monte Peca. Le parti più basse della grotta sono allagate e, per chi è in cerca di nuove avventure, si può nche esplorare il piccolo lago sotterraneo in kayak.



Esperienze emozionanti - Se vi piacciono le esperienze particolari, che fanno battere forte il cuore, la Slovenia fa al caso vostro! Dovete solo scegliere tra i tantissimi sport adrenalinici che si possono praticare nel paese, come l’Arrampicata sportiva sulle pareti naturali nel mezzo delle foreste della Stiria, sul ciglione carsico o sulla frangia alpina, o il Parapendio, per chi desidera sorvolare le cime slovene spiegando le ali. Sono numerosi anche gli sport acquatici come il rafting, il kayak e la canoa sul fiume Isonzo, le cui acque color smeraldo attraversano una valle dall’atmosfera suggestiva, o il canyoning, che tra cascate e limpide piscine naturali accontenta scalatori, nuotatori, escursionisti e amanti della natura. Se invece avete lo spirito dei grandi esploratori di un tempo, dovete provare a superare gli ostacoli nei Parchi avventura o partire per scoprire una delle oltre 8.000 grotte il cui mondo sotterraneo caratterizza il Carso Sloveno.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info