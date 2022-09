Liguria: Parchi e Riserve naturali dalla montagna al mare

La

racchiude nel suo territorioe paesi dove si praticano ancora le attività tradizionali all’insegna di un turismo: luoghi incontaminati, tutti da vivere in libertà, che in questo periodo offrono la loro fiammeggiante veste autunnale. Eccone alcuni.- I sentieri del Parco rappresentano il modo migliore per immergersi nel territorio: scorci spettacolari attraverso borghi marinari, santuari, terrazzamenti, il tutto incorniciato dalla ricca flora mediterranea. La, è lo strumento più utile e pratico per il turista, per muoversi liberamente risparmiando e dando il proprio contributo alla salvaguardia di questo paesaggio Patrimonio dell’Umanità.Il Parco di Portofino - Il nuovo Parco Nazionale di Portofino domina ile offre panorami mozzafiato tra i colori di un mare profondo, la roccia della costa e il verde intenso della vegetazione mediterranea. Ma oltre alla natura, nel parco domina anche la storia: l'abbazia della, a picco sul mare tra Santa Margherita e Portofino e l’abbazia che si affaccia sulla splendida baia di San Fruttuoso di Capodimonte, per arrivare sino ai giorni nostri con il Centro Internazionale di Sculture all’Aperto allestito nel Castello del Barone von Mumm, dove l’arte si fonde con la natura. Il parco si raggiunge in battello via mare e a piedi.- Nel Parco, il Castello della Pietra di Vobbia, con i suoi mille anni di storia e leggenda, gita sul Monte Antola e sosta nel suo Rifugio, con sentieri per tutte le stagioni, la via ferrata sulleper gli alpinisti appassionati e la vista del lago del Brugneto, oasi di tranquillità per gli amanti della natura e del- Mucche al pascolo, foreste secolari, la corona dei monti più elevati dell'e l’incontro emozionante con i cavalli selvaggi che vivono in libertà in Valle Sturla presso il lago di Giacopiane. Questo è l’Aveto, la valle "più montana" della Liguria.- L'ambito naturale propone percorsi con vista mozzafiato sospesi tra il mare e le cime innevate delle Alpi. Al suo interno il Geopark. Itinerari di sport con percorsi misti o di trekking a partire dalla costa fino ai paesaggi mozzafiato dell’Appennino genovese. Trekking di più giorni ed escursioni a cavallo all’interno del Parco del Beigua.- A piedi lungo i numerosi e suggestivi sentieri, in canoa sul Vara, in battello risalendo il fiume Magra durante un’escursione di “birdwatching” o degustando prodotti tipici, passeggiando tra i fiori e le piante dell’o in bicicletta percorrendo le lunghe piste ciclabili che costeggiano il fiume, il Parco offre ai suoi fruitori sempre nuove e piacevoli alternative, per tutte le età e per tutti i gusti. La Val di Vara Card è lo strumento ideale per scoprire la Valle e godere di vantaggi e promozioni dedicate ai suoi visitatori.- Alpi affacciate sul mare e meraviglie della natura in un territorio dalle mille sorprese, con la sua eccezionale biodiversità. Il Parco delle Alpi Liguri accoglie i visitatori con itinerari, attività e sport all’aperto: tante occasioni di movimento in ogni stagione dell’anno, dal trekking estivo e invernale con le racchette da neve, all’escursionismo equestre, dalal, dallaall’arrampicata e alloPer maggiori informazioni: www.lamialiguria.it