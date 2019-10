In Piemonte e in Toscana i due giardini più belli d’Italia

Più di 1.000 i giardini aderenti al network dei parchi più belli d’Italia e censiti nella guida online che ogni giorno forniscono ai visitatori le indicazioni sui percorsi di visita, orari di apertura, un fitto calendario di eventi ed attività da vivere durante tutta la stagione di apertura. Ma ecco una sintetica descrizione dei due magnifici parchi premiati.



I Giardini della Venaria Reale (Piemonte) – Ha vinto nella categoria “parchi pubblici". Il parco è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. I Giardini della Reggia sono infatti uno stretto connubio tra antico e moderno, un dialogo virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee. Il giardino è composto infatti da numerosi settori: il Parco Basso con il Giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe Penone ed il Potager Royal; il Parco Alto con il giardino a Fiori, il Roseto, il Gran Parterre juvarriano. Il tutto incorniciato in un’incomparabile visione all’infinito che non ha riscontri analoghi fra i giardini italiani per la magnificenza delle prospettive e la vastità del panorama naturale. Oltre ad una semplice passeggiata o alle visite guidate, i Giardini possono essere esplorati con il trenino Freccia di Diana, la gondola o la carrozza a cavallo.



Il Parco di Fattoria di Celle (Toscana) – Questo magnifico e originalissimo parco ha prevalso nella categoria “parchi privati”. Situata sulle colline di Santomato in provincia di Pistoia, in una splendida posizione per godere del panorama che spazia dal Duomo di Firenze alle torri di Serravalle, la Fattoria di Celle viene così definita già in origine: “L’insieme di architettura, scultura, parco, giardini, fontane, opere d’arte costituisce un episodio significativo e riassuntivo della cultura sette-ottocentesca del Granducato”. Al suo interno esiste una collezione di Arte Ambientale riconosciuta a livello internazionale e voluta dalla famiglia Gori col preciso intento di sperimentare un nuovo tipo di partecipazione nella creatività contemporanea.



Per maggiori informazioni: www.ilparcopiubello.it