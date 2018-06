​In Friuli per scoprire i segreti delle Frecce Tricolori

Sono state organizzate, come accade ogni anno prima dell’estate, visite guidate della durata di tre ore che si configurano come un vero spettacolo, consentendo al pubblico di immergersi nell'emozionante atmosfera della base aerea, centro logistico e punto di partenza delle esibizioni in cielo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.



Il favoloso Aermacchi MB339 - Al visitatore, il personale dell’Aeronautica, avvalendosi anche della proiezione di filmati, svela tutti segreti del volo acrobatico, illustra le caratteristiche dei velivoli, le tecniche di volo, la vita dei piloti nella base. Lungo il percorso i visitatori avranno anche l’opportunità di vedere da vicino l’Aermacchi MB339, il velivolo attualmente in dotazione alle Frecce Tricolori. Può anche capitare, se la Pattuglia non è impegnata con le esibizioni, di poter assistere all’addestramento in volo.



Una lunga tradizione - Il Friuli Venezia Giulia è dal 1930 sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale: la prima scuola di volo acrobatico in Italia venne fondata nel 1930 all'Aeroporto di Udine-Campoformido e la prima formazione consisteva in cinque Fiat C.R.20 e già l'8 giugno 1930 alla prima manifestazione aerea, chiamata "Giornata dell'Ala", questi aerei si esibirono in una "bomba", una figura analoga alla bomba attuale.La visita guidata viene effettuata in italiano. Esiste inoltre la possibilità di effettuare la visita per gruppi organizzati e dotati di bus autonomo.



Gli appuntamenti - Il ritrovo a Rivolto (parcheggio antistante la Base) è alle 8.30, con inizio del percorso alle 9. Il calendario prevede visite il 5, 25 e 26 luglio, 2, 20, 21, 30, 31 agosto, 6, 13, 18 settembre. Le condizioni meteorologiche o eventuali esigenze operative dell'Aeronautica Militare possono comportare la cancellazione della visita. Occorre prenotarsi. L’iniziativa è di Promoturismo Fvg in collaborazione con l’Aeronautica Militare.



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it